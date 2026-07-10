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巴威來襲 新北景點、遊客中心及觀光遊樂業暫停服務
巴威颱風來襲，新北市觀旅局指出，依據中央氣象署預報及氣象團隊分析，新北市受到巴威颱風暴風圈侵襲機率達100%，新北景點、遊客中心及觀光遊樂業暫停服務，為維護遊客安全，呼籲民眾颱風期間勿進入山區逗留。
觀光遊樂業包含碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike；另新北市所轄旅遊服務中心、各風景區遊客中心含瑞芳、十分、碧潭、烏來及猴硐煤礦博物園區，與十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，今天日暫停服務及開放，後續會視園區復原情形再行公布開園日期。
颱風期間，新北市府提醒民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區（含烏來、瑞芳、十分風景區）、海邊（含野柳風景區、淡水），以及碧潭風景區恐因大雨造成水位暴漲，請民眾切勿前往。
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