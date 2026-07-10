巴威來襲 新北景點、遊客中心及觀光遊樂業暫停服務

新北66歲邱姓婦人本月5日在捷運南勢角站外人行道與斜坡鋪面處失足慘摔，當天剛下過一陣大雨，地面濕滑，婦人失足重摔，檢查有腦震盪，未來一個月是觀察期。蔡婦丈夫向本報反映指出，聽一旁店家回顧同地點讓人摔倒不是頭一遭，考慮聲請國賠，期待公部門能將環境打造得更安全，否則捷運站周邊人來人往，止滑效果不佳鋪面恐成為隱形危機。

2026-07-10 07:24