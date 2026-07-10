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風雨前趕工清除24噸廢棄物 「新莊空中垃圾場」公安隱患徹底排除
新北市政府6日啟動「新莊空中垃圾場」強制清除以防颱風釀成公安危害，原本預計需要2周，不料強颱巴威前天開始加速撲台打亂規畫期程，趕工幸好已於昨天下午提前清理完畢，差點爆表的壓力瞬間歸零，總共清除24.21公噸廢棄物。
新莊區中正路377巷1幢5樓老舊公寓，長年被住戶在屋頂平台及樓梯間誇張堆置大量廢棄物造成環境衛生及公共安全隱患。市政府考量進入颱風季節擔心廢棄物自6樓飛散掉落，6日強制啟動緊急清理機制，動員40人搭配5輛吊車、卡車等機具開始作業。
而巴威颱風2日在西北太平洋海域成形時，距離台灣尚有數千公里遠，7日雖發展成強颱但移動速度緩慢，前天8日以後卻修正路徑且加速前進逐漸確定撲台，市政府8日緊急決定連續2天加班趕工到晚上，當天已運走105個太空包共10.4公噸，評估可能還是清不完，預計今天下午進行剩餘雜物加固作業。
所幸昨天下午已完成頂樓等公共空間可見區域內囤積廢棄物清除作業，4天累計清除221個太空包共24.21公噸，趕在風雨來臨之前順利排除公共安全疑慮。
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