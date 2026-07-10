快訊

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

藍白共識！未來帳戶條例「666方案」 拚下周五表決

聽新聞
0:00 / 0:00

影／捷運南勢角站人行道雨後變溜冰場？ 婦滑跤腦震盪

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
新北中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，養工處將結合興南路人行道工程，強化南勢角捷運站周邊人行道環境。圖／新北市議員張維倩團隊提供
新北中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，養工處將結合興南路人行道工程，強化南勢角捷運站周邊人行道環境。圖／新北市議員張維倩團隊提供

新北66歲邱姓婦人本月5日在捷運南勢角站外人行道與斜坡鋪面處失足慘摔，當天剛下過一陣大雨，地面濕滑，婦人失足重摔，檢查有腦震盪，未來一個月是觀察期。蔡婦丈夫向本報反映指出，聽一旁店家回顧同地點讓人摔倒不是頭一遭，考慮聲請國賠，期待公部門能將環境打造得更安全，否則捷運站周邊人來人往，止滑效果不佳鋪面恐成為隱形危機。

新北市養工處長鄭立輝說，中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，廠商本月中旬將進場，配合周邊興南路人行道工程，將強化南勢角捷運站周邊人行道環境。鄭表示，透過混凝土噴花、高壓混凝土磚等方式，近年人行道工程在磨擦係數等方面有強化。

婦人的丈夫說，住家距南勢角捷運站走路約15分鐘，妻子也常搭乘捷運，當天是他載妻子去黃昏市場買菜，妻子要他先返家，隨後她自行走路回家途中行經南勢角捷運站外4號出口旁人行道與斜坡鋪面處，突然腳一滑，摔個四腳朝天，婦人當下痛到無法起身，表情痛苦，目擊者協助她打電話給家人，婦人的丈夫趕到場，婦人搭救護車送雙和醫院急診，醫師診斷有腦震盪跡象。

婦人丈夫說，妻子因頭部撞擊造成腦震盪，頭部腫脹，至今仍有噁心、想吐等症狀，也無法走太遠，醫師提醒需持續觀察1個月，才能確認是否有後遺症，他會考慮聲請國賠，希望公部門能更重視人行道止滑議題。

婦人跌倒畫面被分享到社群，引發熱議。新北市議員張維倩說，團隊接獲陳情後，立即請中和區公所先完成現場防滑改善，該地點管理權責仍有待釐清，後續將邀集相關單位會勘，確認責任歸屬，也會協助傷者爭取應有權益，避免類似事件再發生。

詠衡法律事務所律師何皓元表示，此意外事件發生在捷運站外公眾可行走的公共區域，仍需確認該人行道與斜坡設施所屬施作及養護單位，若是屬於公家機關，的確是有機會聲請國賠。

老盟秘書長張淑卿說，高齡化時代，既然要鼓勵長輩多外出有社會參與，環境安全要做到位，捷運站、公車站、醫院等長輩活動熱區，人行空間的止滑、平坦度格外重要，長輩自身對鞋子防滑、留意環境安全意識也要有，才能減少意外傷害發生。

新北中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，養工處將結合興南路人行道工程，強化南勢角捷運站周邊人行道環境。圖／新北市議員張維倩團隊提供
新北中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，養工處將結合興南路人行道工程，強化南勢角捷運站周邊人行道環境。圖／新北市議員張維倩團隊提供

新北中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，養工處將結合興南路人行道工程，強化南勢角捷運站周邊人行道環境。圖／新北市議員張維倩團隊提供
新北中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，養工處將結合興南路人行道工程，強化南勢角捷運站周邊人行道環境。圖／新北市議員張維倩團隊提供

捷運 人行道 新北

延伸閱讀

議員助優化淡水區天生國小通學巷 改善側溝增人行道

分科測驗延至13、14日 新北3考場周邊部分道路開放臨停接送

【專家之眼】降考照年齡不是交通解方

強颱巴威逼近！女友仍要回家「看狗」 他拒接送：我這樣很過分嗎

相關新聞

困境待解…地方請命 盼振興烏來溫泉旅宿

新北烏來溫泉旅宿業長期受水源特定區、土地使用管制及相關法規限制，合法化程序比較困難。議員近期持續與業者座談，擬定「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」，預計下周在臨時會提案找解方，盼「能泡湯也能合法住宿」，重振當地觀光與溫泉榮景。新北觀旅局說，將協助市府土管、建管機關研議相關法令規定時給予建議。

烏來溫泉旅宿不歇業 只能苦撐 專家：應適度鬆綁法令

「日月光溫泉山莊」在烏來是老字號名店，有廿四年歷史，疫情後苦撐，加上位處行水區，曾遭新北市府查報為河川區違建，業者今年四月底結束營業，讓熟客不勝唏噓，門口已掛出售的布條。除有業者要拋售，另有業者苦撐盼轉型。專家建議解方是政府適度鬆綁法令、業者也要有足夠自律。

影／捷運南勢角站人行道雨後變溜冰場？ 婦滑跤腦震盪

新北66歲邱姓婦人本月5日在捷運南勢角站外人行道與斜坡鋪面處失足慘摔，當天剛下過一陣大雨，地面濕滑，婦人失足重摔，檢查有腦震盪，未來一個月是觀察期。蔡婦丈夫向本報反映指出，聽一旁店家回顧同地點讓人摔倒不是頭一遭，考慮聲請國賠，期待公部門能將環境打造得更安全，否則捷運站周邊人來人往，止滑效果不佳鋪面恐成為隱形危機。

缺住宿型機構 台大金山長照大樓動土

賴清德總統昨出席台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮表示，前總統蔡英文上任前新北長照據點有六十處，現有一八八七處，增加卅一倍，是中央和地方政府共同努力的成果。他意有所指說，若二○二九的農曆過年前如期完工的話，他會再補助尚缺的經費一億元，讓經費全數到位。

疏導車流 北士科承德路月底啟動新路型管制

北市承德路塞車嚴重，交工處七月廿九日啟動承德、士商路口「新路型管制」，北往南的機車道由二車道增為四車道，直行汽車道由五車道減為四車道，但往南汽車綠燈秒數將增卅秒，機車空間變大、汽車綠燈變長，可大幅提升車流紓解效率，並設計行人兩段式穿越馬路，避免跨越多車道風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。