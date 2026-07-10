影／捷運南勢角站人行道雨後變溜冰場？ 婦滑跤腦震盪

新北66歲邱姓婦人本月5日在捷運南勢角站外人行道與斜坡鋪面處失足慘摔，當天剛下過一陣大雨，地面濕滑，婦人失足重摔，檢查有腦震盪，未來一個月是觀察期。蔡婦丈夫向本報反映指出，聽一旁店家回顧同地點讓人摔倒不是頭一遭，考慮聲請國賠，期待公部門能將環境打造得更安全，否則捷運站周邊人來人往，止滑效果不佳鋪面恐成為隱形危機。

新北市養工處長鄭立輝說，中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，廠商本月中旬將進場，配合周邊興南路人行道工程，將強化南勢角捷運站周邊人行道環境。鄭表示，透過混凝土噴花、高壓混凝土磚等方式，近年人行道工程在磨擦係數等方面有強化。

婦人的丈夫說，住家距南勢角捷運站走路約15分鐘，妻子也常搭乘捷運，當天是他載妻子去黃昏市場買菜，妻子要他先返家，隨後她自行走路回家途中行經南勢角捷運站外4號出口旁人行道與斜坡鋪面處，突然腳一滑，摔個四腳朝天，婦人當下痛到無法起身，表情痛苦，目擊者協助她打電話給家人，婦人的丈夫趕到場，婦人搭救護車送雙和醫院急診，醫師診斷有腦震盪跡象。

婦人丈夫說，妻子因頭部撞擊造成腦震盪，頭部腫脹，至今仍有噁心、想吐等症狀，也無法走太遠，醫師提醒需持續觀察1個月，才能確認是否有後遺症，他會考慮聲請國賠，希望公部門能更重視人行道止滑議題。

婦人跌倒畫面被分享到社群，引發熱議。新北市議員張維倩說，團隊接獲陳情後，立即請中和區公所先完成現場防滑改善，該地點管理權責仍有待釐清，後續將邀集相關單位會勘，確認責任歸屬，也會協助傷者爭取應有權益，避免類似事件再發生。

詠衡法律事務所律師何皓元表示，此意外事件發生在捷運站外公眾可行走的公共區域，仍需確認該人行道與斜坡設施所屬施作及養護單位，若是屬於公家機關，的確是有機會聲請國賠。

老盟秘書長張淑卿說，高齡化時代，既然要鼓勵長輩多外出有社會參與，環境安全要做到位，捷運站、公車站、醫院等長輩活動熱區，人行空間的止滑、平坦度格外重要，長輩自身對鞋子防滑、留意環境安全意識也要有，才能減少意外傷害發生。

新北中和區公所近日已在斜坡道加止滑條設施，養工處將結合興南路人行道工程，強化南勢角捷運站周邊人行道環境。圖／新北市議員張維倩團隊提供