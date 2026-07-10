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困境待解 地方請命 盼振興烏來溫泉旅宿

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北報導
新北烏來是知名的溫泉原鄉，屬於碳酸氫鈉泉的泉種，素有美人湯的稱號。圖／新北市觀旅局提供
新北烏來是知名的溫泉原鄉，屬於碳酸氫鈉泉的泉種，素有美人湯的稱號。圖／新北市觀旅局提供

新北烏來溫泉旅宿業長期受水源特定區、土地使用管制及相關法規限制，合法化程序比較困難。議員近期持續與業者座談，擬定「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」，預計下周在臨時會提案找解方，盼「能泡湯也能合法住宿」，重振當地觀光與溫泉榮景。新北觀旅局說，將協助市府土管、建管機關研議相關法令規定時給予建議。

烏來溫泉泉質是碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之譽，境內有許多溫泉旅館及高級飯店，提供泡湯及特色溫泉餐套裝遊程，結合溫泉、老街、泰雅文化、烏來台車等觀光體驗。

「只泡湯不能住宿業者如何活，輔導合法是重要一步。」烏來區長周至剛說，當地大型業者通常都是合法，另有四家民宿合法，其餘多數小型民宿幾乎不合法，許多業者嘆生意已經不好做，面臨罰款，撐得相當辛苦。

周至剛說，朝合法化努力，除業者要展現態度，中央、地方政府也要助一臂之力，讓溫泉民宿有生路可走，可借鏡桃園復興區採結構鑑定方式，兼顧彈性。

新北市議員陳永福表示，依法管理旅宿業是政府應盡責任，對於長期經營有意願配合改善的業者，政府應提出積極的輔導措施，而不是只有裁罰，缺乏合法化途徑。

陳永福指出，有關申請變更溫泉產業專用區審查要點，希望放寬不限基地面積、建蔽率不得大百分之七十、容積率不得大於百分之一百廿等，盼建管單位再研商放寬認定。

對於業者的請命及訴求，新北觀旅局說，將協助市府土管、建管機關研議相關法令規定時給予建議。

新北觀旅局說，烏來地區並非不得經營住宿，而是旅館業及民宿仍應依「發展觀光條例」及相關法令取得合法登記後才能經營。烏來地區亦有合法旅宿業提供住宿服務，部分既有業者因受水源特定區、土地使用及建築管理等法規限制，致合法化程序較為困難。

烏來 溫泉 飯店

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