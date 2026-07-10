烏來溫泉旅宿不歇業 只能苦撐 專家：應適度鬆綁法令

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北報導
「日月光溫泉山莊」有廿四年歷史，業者結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影
「日月光溫泉山莊」有廿四年歷史，業者結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影

日月光溫泉山莊」在烏來是老字號名店，有廿四年歷史，疫情後苦撐，加上位處行水區，曾遭新北市府查報為河川區違建，業者今年四月底結束營業，讓熟客不勝唏噓，門口已掛出售的布條。除有業者要拋售，另有業者苦撐盼轉型。專家建議解方是政府適度鬆綁法令、業者也要有足夠自律。

烏來區觀光發展協會理事長、五一溫泉民宿負責人張光輝說，烏來最繁榮時期有上百家溫泉業者，如今只剩約廿家，今年日月光、鶴雅、六六溫泉會館三家停業。若僅有泡湯沒有結合旅宿，加上遊客多集中在周五至周日三天，面臨生存挑戰。

在地溫泉業者經營旅宿面臨主管機關稽查壓力，今年罰款提高，罰款金額依房間數從原本的六萬調高至最低十萬元，最高為兩百萬元，讓業者處境雪上加霜。

日月民宿副理施媋𥣞說，希望政府放寬法令限制，讓烏來在地溫業者能有繼續生存空間。

文化大學教授郭瓊瑩說，烏來溫泉發展合法化困境，凸顯民間需求永遠快於政府計畫。日本鄉間溫泉區風貌值得借鏡，當地人重視守護家鄉的價值，要長遠發展，自我約束力很重要。

郭瓊瑩認為，解方是政府適度鬆綁法令，國土計畫要落地，不能只是齊頭式規範。業者必須有足夠自律、承擔，不能殺雞取卵毀了前景，建議在地業者組織起來，發揮家鄉守護信念，建立對土地的榮耀感，為烏來溫泉產業找到一條可行的路。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽直言，商業經營仍要合乎法令規章，若一味要求什麼都要落地合法，對合法業者不盡公平，支持原民區能有自治條例來促進觀光，公權力還是要有一定把關，才能走得長遠。

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