疏導車流 北士科承德路月底啟動新路型管制

北市承德路塞車嚴重，交工處七月廿九日啟動承德、士商路口「新路型管制」，北往南的機車道由二車道增為四車道，直行汽車道由五車道減為四車道，但往南汽車綠燈秒數將增卅秒，機車空間變大、汽車綠燈變長，可大幅提升車流紓解效率，並設計行人兩段式穿越馬路，避免跨越多車道風險。

目前承德路五、六段目前尖峰時間車流量極大，隨著北士科發展，預期塞車會更嚴重。交工處盤點痛點在承德、士商路口，南往北調撥車道使用率低，北往南則是路口汽機車分流、號誌時相多，主線綠燈被分割，二是承德路路幅寬，儘管行人量不大，仍須配置較長的行人綠燈時間，三是機車停等空間不足致溢流。

交工處指出，新制兩大重點，第一行人動線大整合，取消北側行穿線、行人動線全面整合至路口南側，行人依專用號誌指示，先穿越一側路口，在中央新設的庇護島等候，再穿越另一側路口。交通局長謝銘鴻分享，杜拜道路路幅寬，設計行人兩段式穿越，國內以前都是一次穿越，如今會逐步在大路口引進二段式穿越，對長者比較安全。

第二是調整車道與號誌，北往南的機車道由二車道增為四車道，預期紓解效率可提高一倍，直行汽車道減為四車道，但往南汽車綠燈秒數將增加，紓解效率可提高百分之卅七。

民眾張小姐認為，希望提早過馬路，未來會避免走這路口，加上夏天太陽大，不想久候紅綠燈。民眾陳先生說，一線汽車道挪成兩線機車道，往承德路車道數變少，但車流仍大，擔心仍會塞車。