聽新聞
0:00 / 0:00

疏導車流 北士科承德路月底啟動新路型管制

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市府將啟動承德、士商路口「新路型管制」，機車空間變大、汽車綠燈變長，行人過馬路改兩段式穿越。圖／北市交工處提供
北市府將啟動承德、士商路口「新路型管制」，機車空間變大、汽車綠燈變長，行人過馬路改兩段式穿越。圖／北市交工處提供

北市承德路塞車嚴重，交工處七月廿九日啟動承德、士商路口「新路型管制」，北往南的機車道由二車道增為四車道，直行汽車道由五車道減為四車道，但往南汽車綠燈秒數將增卅秒，機車空間變大、汽車綠燈變長，可大幅提升車流紓解效率，並設計行人兩段式穿越馬路，避免跨越多車道風險。

目前承德路五、六段目前尖峰時間車流量極大，隨著北士科發展，預期塞車會更嚴重。交工處盤點痛點在承德、士商路口，南往北調撥車道使用率低，北往南則是路口汽機車分流、號誌時相多，主線綠燈被分割，二是承德路路幅寬，儘管行人量不大，仍須配置較長的行人綠燈時間，三是機車停等空間不足致溢流。

交工處指出，新制兩大重點，第一行人動線大整合，取消北側行穿線、行人動線全面整合至路口南側，行人依專用號誌指示，先穿越一側路口，在中央新設的庇護島等候，再穿越另一側路口。交通局長謝銘鴻分享，杜拜道路路幅寬，設計行人兩段式穿越，國內以前都是一次穿越，如今會逐步在大路口引進二段式穿越，對長者比較安全。

第二是調整車道與號誌，北往南的機車道由二車道增為四車道，預期紓解效率可提高一倍，直行汽車道減為四車道，但往南汽車綠燈秒數將增加，紓解效率可提高百分之卅七。

民眾張小姐認為，希望提早過馬路，未來會避免走這路口，加上夏天太陽大，不想久候紅綠燈。民眾陳先生說，一線汽車道挪成兩線機車道，往承德路車道數變少，但車流仍大，擔心仍會塞車。

北士科 車道 行人

延伸閱讀

淡江大橋通車後第一強颱！若強風封橋 新北交警呼籲改道關渡橋

淡江大橋通車分流台2線車潮 信義房屋揭紅樹林房市現況

日本單車新規「4條路線僅1條合法」作家急示警：很多人都騎錯

凱道明辦集會呼籲禁用「山豬吊」 北市警公布交管圖

相關新聞

困境待解 地方請命 盼振興烏來溫泉旅宿

新北烏來溫泉旅宿業長期受水源特定區、土地使用管制及相關法規限制，合法化程序比較困難。議員近期持續與業者座談，擬定「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」，預計下周在臨時會提案找解方，盼「能泡湯也能合法住宿」，重振當地觀光與溫泉榮景。新北觀旅局說，將協助市府土管、建管機關研議相關法令規定時給予建議。

烏來溫泉旅宿不歇業 只能苦撐 專家：應適度鬆綁法令

「日月光溫泉山莊」在烏來是老字號名店，有廿四年歷史，疫情後苦撐，加上位處行水區，曾遭新北市府查報為河川區違建，業者今年四月底結束營業，讓熟客不勝唏噓，門口已掛出售的布條。除有業者要拋售，另有業者苦撐盼轉型。專家建議解方是政府適度鬆綁法令、業者也要有足夠自律。

缺住宿型機構 台大金山長照大樓動土

賴清德總統昨出席台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮表示，前總統蔡英文上任前新北長照據點有六十處，現有一八八七處，增加卅一倍，是中央和地方政府共同努力的成果。他意有所指說，若二○二九的農曆過年前如期完工的話，他會再補助尚缺的經費一億元，讓經費全數到位。

疏導車流 北士科承德路月底啟動新路型管制

北市承德路塞車嚴重，交工處七月廿九日啟動承德、士商路口「新路型管制」，北往南的機車道由二車道增為四車道，直行汽車道由五車道減為四車道，但往南汽車綠燈秒數將增卅秒，機車空間變大、汽車綠燈變長，可大幅提升車流紓解效率，並設計行人兩段式穿越馬路，避免跨越多車道風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。