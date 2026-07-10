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缺住宿型機構 台大金山長照大樓動土

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
台大金山分院長照大樓動土，總統賴清德（左）稱讚新北市長侯友宜，配合中央長照據點增31倍。記者游明煌／攝影
台大金山分院長照大樓動土，總統賴清德（左）稱讚新北市長侯友宜，配合中央長照據點增31倍。記者游明煌／攝影

賴清德總統昨出席台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮表示，前總統蔡英文上任前新北長照據點有六十處，現有一八八七處，增加卅一倍，是中央和地方政府共同努力的成果。他意有所指說，若二○二九的農曆過年前如期完工的話，他會再補助尚缺的經費一億元，讓經費全數到位。

賴總統說，北海岸醫療相對不足，長照大樓有一○八床和宿舍、健檢中心、復健中心等，對金山、萬里、石門、三芝長照服務極有幫助。蔡英文推動長照二點零，中央政策下新北非常努力推動；他上任後全力推動長照三點零，建立安養式長照據點，長照大樓總經費十三點三億，雖沒有核一、核二的敦親睦鄰基金，但「請侯市長不要擔心，中央會全部埋單」。

侯友宜說，新北市府對對偏鄉醫療補助一定不會漏掉，下任接棒市長者也會大力繼續補助，新北市政府和金山醫院會並肩努力，讓大樓如期完成。

蘇巧慧表示，長照大樓是在前院長蘇貞昌院長任內同意補助，並在侯市長領導的新北市政府團隊大力支持之下動土。

金山分院院長蔡兆勲表示，北海岸地區老年人口比例高，在地雖有居家型長照，卻極度缺乏住宿型長照機構，醫院購置四筆土地約一九四一坪，興建地下一層、地上六層綜合大樓，與既有醫療大樓串聯。

長照 金山 石門

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