快訊

不斷更新／巴威來襲！20縣市宣布是否停班課 10日颱風假消息一覽

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

新北行動治理前進萬里金山 侯友宜：完善長照與基礎建設

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／萬里區公所提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／萬里區公所提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導，實地視察建設成果及傾聽基層里長心聲。侯友宜說，因應超高齡社會與極端氣候挑戰，市府全力強化防災、長照與基礎建設。

侯友宜今天上午先參加台大金山分院長照大樓動工典禮後，視察萬里「瑪鋉溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程」，侯友宜表示，該工程預計115年10月部分開通、116年6月完工，除了加強河岸防護外，新設900公尺河岸步道及3座節點公園，搭配萬金杜鵑植栽、體健設施與夜間照明，建構藍綠帶步行系統，提升在地休憩品質。

在交流座談活動中，萬里、金山兩區長報告，侯友宜表示，全力推廣農特產與觀光發展，包含龜吼漁夫市集改建、野柳特產街改造、大鵬足湯公園及自行車道優化、金山立體停車場、中山溫泉公園興建，打造萬里蟹、金山甘藷、萬金杜鵑品牌及爭取萬金石馬拉松國際認證，讓新北之美被全世界看見。同時深耕原住民發展、擴充銀髮俱樂部與關懷據點，建構全齡共融生活圈。

侯友宜說，感謝基層里長及地方民代對市政推動的支持與協助，並表示市府將持續完善地方基層建設與社福設施，包含萬里、金山市場改建、環島自行車道建置、員潭溪、金包里溪整治工程及公共托育設施，市府與地方齊心協力，共同打造安居樂業的幸福城市。

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／萬里區公所提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／萬里區公所提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／新北市政府提供

侯友宜 長照 萬里

延伸閱讀

夜間休憩亮點 新北打造十處星光遊戲場

因應強烈巴威颱風來襲 新北市全力整備、提醒市民自主防颱

強颱巴威逼近 新北南側山區預測雨量達超大豪雨

強颱巴威逼近 新北完成防汛整備341台抽水機待命

相關新聞

淡江大橋通車後第一強颱！若強風封橋 新北交警呼籲改道關渡橋

淡江大橋通車之後面對第一個颱風就是強烈等級，因應強颱巴威預計明、後天最接近台灣，位於淡水河口的淡江大橋可能因強風全面封閉，新北市交通警察大隊提醒民眾留意即時訊息發布，提前規畫替代路線改道關渡橋。

「2026臺北國際牛肉麵節」牛肉麵王總獎金上看20萬元

「2026臺北國際牛肉麵節」將於10月9日至11日舉行，總獎金高達20萬元。競賽分鮮食與調理包組別，邀請全臺牛肉麵店參加，共同爭奪金獎。活動期間，韓國廚師鄭智善將擔任親善大使，推廣牛肉麵文化。

蔣萬安臉書沒放「帥照」宣布停班課 網讚超帥...也笑稱打破都市傳說

巴威颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚八時在臉書宣布停班課消息，短短不到半個小時，已經湧入近2千5百則留言按讚，網友狂讚蔣萬安「超帥」、「帥呆了」，不過由於這次蔣萬安宣布停班課沒有放上市長照片，也有網友笑稱「打破都市傳說了！」

新北行動治理前進萬里金山 侯友宜：完善長照與基礎建設

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導，實地視察建設成果及傾聽基層里長心聲。侯友宜說，因應超高齡社會與極端氣候挑戰，市府全力強化防災、長照與基礎建設。

2026新北兒藝節因颱風延期 改至7月13日開幕

因應颱風來襲，原訂7月11日開幕的2026新北市兒童藝術節將延至13日至19日舉辦。文化局表示，新北市民廣場戶外大型裝置藝術將啟動防颱整備作業，工作團隊陸續進行作品拆除、加固及防護措施，降低風雨造成的影響，待颱風過後完成場地及設施安全檢查，確認無虞後再與大小朋友見面。

別白跑一趟...台北動物園7/11夜間延長開放暫停 當天是否休園未定

台北市立動物園暑假2個月夜間延長開放，受到巴威颱風影響，園方今宣布7月11日暫停1次，夜間開放的「夜之動物園」相關活動將全數取消。至於當天是否正常開園，動物園將依照「行政院人事行政總處」公告當日停班、停課為主，決定是否休園。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。