新北行動治理前進萬里金山 侯友宜：完善長照與基礎建設

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導，實地視察建設成果及傾聽基層里長心聲。侯友宜說，因應超高齡社會與極端氣候挑戰，市府全力強化防災、長照與基礎建設。

侯友宜今天上午先參加台大金山分院長照大樓動工典禮後，視察萬里「瑪鋉溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程」，侯友宜表示，該工程預計115年10月部分開通、116年6月完工，除了加強河岸防護外，新設900公尺河岸步道及3座節點公園，搭配萬金杜鵑植栽、體健設施與夜間照明，建構藍綠帶步行系統，提升在地休憩品質。

在交流座談活動中，萬里、金山兩區長報告，侯友宜表示，全力推廣農特產與觀光發展，包含龜吼漁夫市集改建、野柳特產街改造、大鵬足湯公園及自行車道優化、金山立體停車場、中山溫泉公園興建，打造萬里蟹、金山甘藷、萬金杜鵑品牌及爭取萬金石馬拉松國際認證，讓新北之美被全世界看見。同時深耕原住民發展、擴充銀髮俱樂部與關懷據點，建構全齡共融生活圈。

侯友宜說，感謝基層里長及地方民代對市政推動的支持與協助，並表示市府將持續完善地方基層建設與社福設施，包含萬里、金山市場改建、環島自行車道建置、員潭溪、金包里溪整治工程及公共托育設施，市府與地方齊心協力，共同打造安居樂業的幸福城市。

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往萬里、金山區辦理市長行動治理基層建設督導。圖／萬里區公所提供