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巴威颱風來襲 汐止區禮門里修剪綠色廊道樹木確保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
禮門里動員志工修剪大樹，做好防颱準備。圖／觀天下有線電視提供
禮門里動員志工修剪大樹，做好防颱準備。圖／觀天下有線電視提供

巴威颱風來勢洶洶，面對可能帶來的強風豪雨，汐止區禮門里動員志工，趕在颱風前將綠色廊道沿線的大樹進行修剪，以免強風一吹樹木可能會斷掉，影響到一旁的民宅，做好萬全的防颱準備。

禮門里長李朝發表示，因為綠色廊道一些大樹，怕颱風大風大雨會吹倒，擔心會壓到一旁的民宅，所以才會在颱風進來前先把樹木修剪一下，不然樹被強風吹倒壓壞住家屋頂很危險，主要是先將比較高的樹先修剪矮化，至於修剪下來的樹葉樹枝，後續再慢慢整理。

綠色廊道花花草草很多，也是沿線住戶的後花園，只是有些樹長的太高，就擔心颱風一來強風一吹可能會傾倒，壓到一旁的民宅，所以一早八點志工就開始整理樹木，人工將樹枝修剪，至於比較粗的樹幹再出動電鋸，還是安全最重要。

從一早開始整頓，一直到下午四、五點，隔天還要再將這些做細部整理，志工忙碌好辛苦，防範巴威颱風大風大雨，禮門里先整理修剪樹木，做好防颱準備。

巴威颱風

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