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200株紫薇美麗綻放 汐止區城中里茄苳溪步道有花賞

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
茄苳溪步道上的紫薇陸續盛開，桃紅、淺紫色的花朵，開滿枝頭，好吸晴。圖／觀天下有線電視提供
茄苳溪步道上的紫薇陸續盛開，桃紅、淺紫色的花朵，開滿枝頭，好吸晴。圖／觀天下有線電視提供

又到了紫薇花開的季節，汐止區城中里的茄苳溪步道，這幾年不斷的種花綠美化，沿途種下了200株的紫薇，現在正在盛開中，有紫色、桃紅色，還有一株白色，現在賞花正是時候，里長廖福賢熱情邀請大家有空來賞花。

這幾年在里長、志工的用心經營下，城中里茄苳溪步道一年四季都有花可以欣賞，成了居民們散步休閒的後花園，最近步道上的紫薇陸續盛開，桃紅、淺紫色的花朵，開滿枝頭，好吸晴。

城中里長廖福賢表示，現在里內的紫薇正在盛開中，很多年前開始，從台鍊橋頭一直種到茄苳溪的山水口，那時候種了200棵的紫薇，有桃紅色、白色、也有淡紫色等等，仔細分大概有五、六種顏色，也歡迎大家有空可以到步道參觀賞花。

前幾年在里內的茄苳溪步道沿線種下紫薇，一路綿延到基隆河步道，盛開時節看過去，就像紫薇花牆一樣，這也讓平時照顧澆水、拔草施肥的志工們，看了很有成就感。

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