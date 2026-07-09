從校園騎向淡江大橋 吾米幼兒園畢業生挑戰7.2公里單車行

致力於深耕在地文化與落實瑞吉歐(Reggio Emilia)教育理念的「吾米幼兒園」，今年暑假為畢業生籌辦了一場別具意義的「單車騎乘挑戰」活動。在老師的帶領下，讓學童們憑藉自身毅力挑戰從校園出發一路騎乘至國際級地標「淡江大橋」，完成來回共7.2公里的壯舉。活動特別邀請市議員等貴賓共襄盛舉，為這群小畢業生加油打氣。

吾米幼兒園負責人鄞榛言表示，訓練過程是循序漸進的，孩子們從校園內開始練習，接著逐步拓展到校園周邊，最終成功達成這項從吾米幼兒園至淡江大橋橋上、來回共7.2公里的里程碑。這不僅是體力的展現，是孩子們互助合作與堅毅精神的最佳證明。

活動當日，議員親自出席並發表開場致詞，對吾米幼兒園的用心給予高度肯定。議員表示，這不僅是一場單純的體能考驗，更是極具價值的親子互動時光。

吾米幼兒園創辦人分享了這次挑戰活動的初衷，以及孩子們令人感動的成長歷程。園方秉持「瑞吉歐」教學模式，高度重視人與人、人與地方文化的連結，因此特別將認識在地地標納入畢業挑戰中，並期盼畢業生能具備勇於挑戰的精神與實用的生活能力。

對於孩子們展現出的驚人潛力與韌性，吾米幼兒園也立下了未來的期許。園方表示，隨著孩子們騎乘技術日益熟練，未來的目標是將路線進一步延伸，挑戰騎過淡江大橋抵達對岸的八里再折返。透過這樣與在地緊密結合的戶外探索，吾米幼兒園期盼能持續培養孩子們的自信心、互助精神以及對家鄉土地的認同感。