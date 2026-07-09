瑞芳區吉慶里長簡惠麗 獲全齡安全網有功表揚

新北市瑞芳區吉慶里長簡惠麗榮獲「115年全齡高風險家庭整合型安全網服務計畫獎勵計畫」有功人士表揚，肯定其長年深耕地方、投入社區照顧與弱勢關懷的付出。多年來除積極推動里政建設、改善居住環境外，更持續整合社區資源，打造安全、友善且宜居的生活環境。

吉慶里長簡惠麗自108年起推動長者共餐服務，成立志工團隊提供送餐及關懷訪視，並打造健康活動空間，促進長者交流互動；同時結合宗教、民間及醫療資源，辦理物資發放、健康促進及失智友善宣導，主動協助弱勢家庭及長者申請各項福利補助，持續完善社區照顧網絡。此外，也重新成立守望相助隊及環保志工隊，推動社區巡守、環境維護、防災教育、健康促進及動物保護等工作，全面提升居民生活品質。

吉慶里長簡惠麗表示，這份榮耀屬於所有一起努力的志工夥伴及巡守隊成員，感謝大家長年無私投入，不論是關懷訪視、物資發送、巡守社區，或是在第一時間協助有需要的家庭，都默默付出、陪伴居民度過困難。未來也將持續與志工團隊攜手合作，希望透過更完善的關懷網絡，主動發掘需求，全面照顧里內高風險家庭，讓每位居民都能感受到社區的溫暖與支持。

瑞芳區長楊勝閔表示，里長簡惠麗長年投入社會安全網工作，對弱勢家庭與高齡長者照顧不遺餘力，積極整合各項資源，凝聚社區向心力，是地方服務的典範。此次獲得有功人士表揚實至名歸，也期盼未來持續攜手各界，以更多關懷與行動守護每一位需要幫助的居民，打造更溫暖、更幸福的社區。