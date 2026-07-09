2026新北兒藝節因颱風延期 改至7月13日開幕

因應颱風來襲，原訂7月11日開幕的2026新北市兒童藝術節將延至13日至19日舉辦。文化局表示，新北市民廣場戶外大型裝置藝術將啟動防颱整備作業，工作團隊陸續進行作品拆除、加固及防護措施，降低風雨造成的影響，待颱風過後完成場地及設施安全檢查，確認無虞後再與大小朋友見面。

新北市文化局表示，因應颱風可能帶來的強風豪雨，新北市兒童藝術節在新北市市民廣場的10組大型裝置藝術，將啟動防颱整備作業，考量颱風過後仍需進行場地復原、設施檢測及裝置藝術復位作業，為確保活動品質及民眾安全活動延至7月13日開幕。

今年新北市兒童藝術節以「怪獸叢林」為主題，在新北市政府大廳打造科技互動展區「怪獸基地」，並於新北市民廣場推出大型藝術展區「幻獸谷」，攜手臺灣、日本、法國及韓國等地藝術家與國際團隊，共同打造10組大型裝置藝術，邀請大小朋友走進充滿想像力的怪獸世界，展開融合藝術、互動與探索的奇幻冒險。

此外，新北市府大廳「怪獸基地」規劃四大互動體驗。中央區域設置「恐龍博士的守護基地」，邀請小朋友跟著恐龍博士完成任務，守護恐龍世界；東側設置「怪獸補給站」，小朋友們化身成怪獸飼育員，為怪獸補充能量；西側巨大圓頂為「次元恐龍孵化室」，挑選恐龍蛋完成孵化後，能得到獨一無二的專屬恐龍紀念照；此外，「研究員的夜光通道」邀請大小朋友走進秘密通道，發揮創意創作專屬的怪獸塗鴉。

另市民廣場「幻獸谷」以10組大型裝置藝術打造沉浸式感官體驗，臺灣地景藝術家王振瑋創作的「怪獸叢林－山體獸」，邀請民眾走進山體與洞穴展開探索；法國藝術家Aster Cassel帶來「彩虹夢境」，引領觀眾跟隨四眼狐狸漫步奇幻世界；另件作品「幻境叢林」則結合光影變化與聲效設計，營造神秘森林的沉浸式體驗。

今年兒藝節除10組大型藝術裝置外，更規劃國內外精彩表演、互動遊戲、市集及主題展覽等豐富內容，邀請台灣及法國等國際團隊接力演出，打造兼具觀賞、遊戲與學習的暑期藝術盛會。

2026新北市兒童藝術節將於7月13日至19日登場，誠摯邀請大小朋友在風雨過後，一起走進「怪獸叢林」，展開藝術與想像交織的奇幻冒險，相關活動訊息可至「新北市文化局」粉絲專頁https://www.facebook.com/e7summer或「新北市兒童藝術節」粉絲專頁https://www.facebook.com/hellohellomonsters/查詢。