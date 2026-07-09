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「2026臺北國際牛肉麵節」牛肉麵王總獎金上看20萬元

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
為推廣臺北市牛肉麵特色產業，推動至今第22年，今年「2026臺北國際牛肉麵節」以「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」為主題，將於10月9日至11日假圓山花博公園辦理為期3天的競賽活動外，更擴大於北部及南部辦理初賽後再進行決賽。照片取自台北市政府
為推廣臺北市牛肉麵特色產業，推動至今第22年，今年「2026臺北國際牛肉麵節」以「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」為主題，將於10月9日至11日假圓山花博公園辦理為期3天的競賽活動外，更擴大於北部及南部辦理初賽後再進行決賽。照片取自台北市政府

為推廣臺北市牛肉麵特色產業，推動至今第22年，今年「2026臺北國際牛肉麵節」以「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」為主題，將於10月9日至11日假圓山花博公園辦理為期3天的競賽活動外，更擴大於北部及南部辦理初賽後再進行決賽，選出金、銀、銅獎得主，8日起至8月9日廣招臺灣頂尖及最強的廚師以鮮食組(有紅燒與清燉)及調理包組雙組別展開廚藝競賽，今年除擴大辦理跨區初賽，也首度祭出總額高達新台幣20萬元的獎金，來獎勵脫穎而出的金獎得主，歡迎全臺頂尖的牛肉麵店家踴躍報名。

此外，更特別邀請國際知名的韓國黑白大廚明星廚師鄭智善師父跨海來臺擔任「2026臺北國際牛肉麵節」親善大使。

臺北市政府林副市表示，市府長期推廣牛肉麵產業，期間透過補助促進產業自主發展與提升競爭力，並持續辦理競賽，鼓勵本市牛肉麵店家精進廚藝，推出獨特美味的牛肉麵。至今吸引累計將近2,000家次牛肉麵店參與，產生多位冠軍，成功地將臺北的牛肉麵美食推向國際舞臺。今年更迎來重大賽制革新，除擴大跨區分別於9月7日及9月11日辦理「南北初賽」，更重金推出競賽獎金，於決賽時進行頒獎，這些總總的加碼措施是為了推廣牛肉麵產業的發展與商機。

今年「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」即日起開始報名，凡具有商業登記、公司登記、營業登記證明文件之牛肉麵店家皆可參加，競賽將以「美味、外觀、創意、衛生及價格」五大面項進行評選，邀請全臺最牛的牛肉麵店家互砌技勢、一決高下！2026臺北國際牛肉麵節「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」將於10月9日至10月11日在臺北花博公園長廊廣場盛大舉行。

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