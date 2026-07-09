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長庚創院50年打造亞洲外科手術教育重鎮 訓練中心吸引50國人才取經

桃園電子報／ 桃園電子報

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林口長庚院長陳建宗（左）、手術技能訓練暨研發中心主任葉集孝（右）出席長庚醫院手術研發中心成果發表。圖：曾增勳攝

長庚醫院今年創院50周年，長庚醫院手術技能訓練暨研發中心今(9)日舉辦「長庚淬鍊．醫育國際」成果發表會，公布該中心過去3年培訓人才及展示最新機器人手臂運用外科手術的成果，林口長庚院長陳建宗表示，長庚運用最高科技轉化醫療服務病人，透過手術訓練中心的完善教育訓練、跨領域合作及臨床創新，培育更高階住院醫師及民間組織醫師的醫療技術，提升醫療品質及國際醫學教育競爭力。

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長庚醫院手術研發中心培育國內外人才學習機器人外科手術操作等新科技醫學。圖：曾增勳攝

長庚醫院手術技能訓練暨研發中心在林口長庚醫院舉辦這場成果發表記者會，公布該中心成立3年來培育醫學人才，提升台灣外科醫療競爭力的成果，該中心2023年3月成立，建立從基礎縫合、腹腔鏡及達文西模擬操作，到動物手術、大體老師實作等完整培訓系統，讓外科醫師從基本功到高難度微創技術系統化訓練，建立扎實手術能力，迄今吸引全球50個國家、超過4170名醫療人才受訓，辦理275場專業課程，成果顯著，逐步成為亞洲重要的外科教育基地。

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長庚醫院手術研發中心成果發表會，公布成立3年培育醫學人才及訓練外科醫師成果。圖：曾增勳攝

陳建宗表示，當初創辦人王永慶創造長庚醫院目的，就是希望回饋社會，秉持「取之社會、用之社會｣理念，重視人才、讓病人得到優質醫療服務品質，3年前在林口長庚成立手術示範中心，來培育醫師醫療技術，縮短病人治療或住院時間，該中心不只是手術訓練，還有教育目的，同時結合許多國際大師一起作育英才，不只訓練國內學員，也訓練很多國外學員，至今已有亞洲地區及歐、美等數十個國家學員受訓，提升台灣醫療品質及國際醫學教育競爭力。

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長庚醫院手術研發中心成果發表會，醫師展示運用機器手臂操作外科微創手術技能。圖：曾增勳攝

長庚7月舉辦機器人手術月，結合泌尿、胸腔外科及一般外科、耳鼻喉科系統活動，舉辦專業講座，國內外專家分享機器人手術最新技術及教育模式、AI智慧外科發展，展示最新機器人外科手術。陳建宗強調，該中心結合國內外最優質老師培育學員，讓下一代年輕醫師在機器人手術操作更精進，學成後回饋病患，國外學員將相關醫療技術帶回自己國家服務人民，這也是長庚醫院推動醫療品質及提升國際教育的目的。

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機器手臂可以減少病人住院天數、可以減少術後併發症，讓病人最快時間回到正常日常生活。圖：曾增勳攝

長庚副院長、手術技能訓練暨研發中心主任葉集孝表示，機器手術運用到醫療，現在對病人已是不可或缺的趨勢，機器人手術非常多研究顯示，機器手臂可以減少病人住院天數、可以減少術後併發症，讓病人最快時間回到正常日常生活，尤其現在是醫護過勞時代，讓病人減少住院時間，儘快回到正常生活，是醫護人員要做的事情，對病人而言，也是非常值得的投資，新科技的教育訓練，就是手術訓練中心努力發展的方向，有最好的設備、讓最好的人來用，培訓最好的外科醫師也是長庚持續努力的目標。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：長庚創院50年打造亞洲外科手術教育重鎮 訓練中心吸引50國人才取經

長庚 外科 長庚醫院

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