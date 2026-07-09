影／議員演歌仔戲壓力山大...手掌寫滿台詞 妝容太濃笑稱：手機認不出主人了

新北市府官員偕議員共演「敬老獻藝歌仔戲」延續13年不中斷，今天為8月9日活動暖身，4位議員小試身手。議員黃心華怕在手掌寫滿小抄，深怕忘記台詞，黃心華說「歌仔戲妝太濃，手機人臉辨識失效」，讓人哭笑不得。

議會歌仔戲團長、議員劉美芳幾乎每年都參與演出，她說，她在美國待7年多，閩南語一度快忘光，學習歌仔戲後，閩南語變流利，歌仔戲是精進本土語言、傳承傳統技藝的好方式。她說，府會歌仔戲延續13年，梳妝、戲碼愈來愈有看點，今年還嘗試用韓國流行的「無辜妝」手法，頗有巧思。

新北市府攜手新北市議會共演「敬老獻藝歌仔戲」，今天在市府3樓逗點實驗室辦記者會宣傳，議員身著戲服亮麗登場。副市長劉和然也揭曉今年劇碼為「金殿抗婚」，邀請市民8月9日晚間7時，到新北市府3樓多功能集會堂賞好戲。

劉和然表示，「敬老獻藝歌仔戲」舉辦至今已邁入第13年，是具特色的府會共演活動。今年議會演出陣容包括劉美芳、石一佑、張嘉玲及黃心華等議員，市府卡司有副市長朱惕之，率青年局長邱兆梅、客家局長劉冠吟及農業局長諶錫輝共同登台，府會攜手演出，精采可期。

新聞局長李利貞說，今年再度邀請獲2024年中國文藝獎章－戲劇獎的歌仔戲達人黃美靜擔任藝術總監，指導演出「金殿抗婚」。劇情講述東漢名臣宋弘不畏權貴、婉拒賜婚，重情守信的故事。今年演出適逢父親節周末，歡迎市民相揪來賞好戲。

新聞局指出，正式演出是8月9日晚間7時，在新北市政府3樓多功能集會堂舉行。入場券自7月13日中午12時起免費發放，民眾可至新北市政府1樓服務台（板橋區中山路一段161號）、新北市藝文中心B1服務台（板橋區莊敬路62號）及新莊文化藝術中心服務台（新莊區中平路133號）索取，數量有限，發完為止。