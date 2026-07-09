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7月29日北市承德士商路縮汽車道、增機車道 行人過馬路改兩段式穿越

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府7月29日啟動承德士商路口「新路型管制」，一線汽車道改為兩線機車道，機車空間變大、汽車綠燈變長，預期可大幅提升車流紓解效率，行人動線則取消北側行穿線、南側則改兩段式穿越。圖／北市交工處提供
北市府7月29日啟動承德士商路口「新路型管制」，一線汽車道改為兩線機車道，機車空間變大、汽車綠燈變長，預期可大幅提升車流紓解效率，行人動線則取消北側行穿線、南側則改兩段式穿越。圖／北市交工處提供

北市北士科發展指日可待，交通量只會多不會少，但地方反映現況承德路塞車嚴重，北市交工處找出痛點在承德士商路口，7月29日啟動「新路型管制」，1汽車道改為2機車道，機車空間變大、汽車綠燈變長，預期可大幅提升車流紓解效率，並設計行人兩段式穿越馬路，避免一次跨越多車道帶來風險。

承德路五、六段目前尖峰時間車流量極大，加上北士科發展，預期交通量會持續攀升。地方反映承德福國路口易塞車，交工處盤點痛點在承德士商路口，南往北調撥車道使用率低，北往南則是路口汽機車分流、號誌時相多，主線綠燈被分割，二是承德路路幅寬，儘管行人量不大，仍須配置較長的行人綠燈時間，三是機車停等空間不足致溢流。

交工處管制設施科長許銓倫說，雖然6月2日起已縮短調撥車道（調撥起點移至中正路口），有效改善上午尖峰南往北的車速，但下午尖峰「北往南」方向，過福國路後仍容易因汽機車分流、號誌管制，導致車流一路回堵到軟橋街口。經評估該路口東西向車流較少、原本行穿線使用率偏低，決定祭出兩大改善。

一是行人動線大整合，取消北側行穿線、行人動線全面整合至路口南側，再利用既有的南北向綠燈秒差，行人可依號誌指示，先穿越一側路口，在中央新設的庇護島等候，再穿越另一側路口，降低一次性跨越多車道所帶來的風險，路口也設有前段、後段專用號誌。

二是調整車道與號誌，「機車族空間變大」北往南的機車道由2車道增為4車道，預期紓解效率可提高1倍，「汽車族時間變長」，直行汽車道雖由5車道減為4車道，但往南方向的汽車綠燈秒數將增加30秒，搭配行車導引線，紓解效率可提高37%。

民眾張小姐認為，她是分秒必爭的人，尤其要趕時間，會提早過馬路，避免走這路口，加上夏天太陽大，不想久候等紅綠燈。民眾陳先生說，一線汽車道挪成兩線機車道，往承德路的車道數變少，但車流仍大，恐怕會塞得比往百齡橋還要嚴重。

交通局長謝銘鴻分享，他曾到訪杜拜，當地道路的路幅之寬，因此以兩段式穿越來設計；國內以前都是一次穿越，如今會慢慢引進二段式穿越，此作法在敦化南北路等大路口，對於長者比較安全。

謝銘鴻舉例，按照傳統方法，即便是一個行人，綠燈仍要給到80秒，可是後方可能已有幾百輛車在等，他強調不是不重視人本，也會給庇護空間，「這要取捨」。

北市府7月29日啟動承德士商路口「新路型管制」，一線汽車道改為兩線機車道，機車空間變大、汽車綠燈變長，預期可大幅提升車流紓解效率，行人動線則取消北側行穿線、南側則改兩段式穿越。圖／北市交工處提供
北市府7月29日啟動承德士商路口「新路型管制」，一線汽車道改為兩線機車道，機車空間變大、汽車綠燈變長，預期可大幅提升車流紓解效率，行人動線則取消北側行穿線、南側則改兩段式穿越。圖／北市交工處提供

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