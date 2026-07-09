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新北技優甄審結果表現亮眼 六成四錄取國立大學

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
淡水商工資處科蔡元昊錄取北商大資訊管理系。圖／新北教育局提供
淡水商工資處科蔡元昊錄取北商大資訊管理系。圖／新北教育局提供

115學年度四技二專技優甄審入學分發結果出爐，新北市技職報名學生有638位，其中，有408位取得大學門票，且錄取國立大學高達122位，總錄取率64%，比114年62%更加提升。教育局表示，未來持續結合金手培訓、證能合一及大學鏈結等計畫，讓專業能力不僅成為升學優勢，更成為未來職涯發展的關鍵競爭力。

新北教育局表示，今年有多位透過甄審進入國立臺灣科技大學、臺北科技大學、臺北商業大學、雲林科技大學及高雄科技大學等眾多優質大學，新北學子憑藉競賽、證照及實作累積專業能力，順利銜接理想校系。

教育局說明，面對產業數位轉型，新北技職教育持續強化學生的專業實作與人機協作能力，將AI工具及數位技術融入智慧製造、數位設計、商業資料分析、餐旅服務及專題製作等課程，引導學生在真實產業情境中運用科技解決問題。

教育局表示，技優甄審不採計統測成績，讓技職學生以專業實力對接理想校系的重要升學管道，學生憑藉取得乙級技術士證、技藝(能)競賽、專題實作及創意競賽等優異表現參加甄選，讓長期在實習工場及競賽場域磨練的技術與專業素養獲得大學端肯定。

新北高工校長孔令文表示，技優甄審錄取學生多經過長期專業訓練，從競賽準備、證照取得到作品製作，不斷累積技術與實務經驗，這些扎實成果正是學生銜接大學專業學習的重要基礎。

表現亮眼學生包括淡水商工資處科蔡元昊錄取北商大資訊管理系，曾經營YouTube與在地資訊平台，並學習Python、網頁設計與生成式AI，他以「淡水遊趣APP」整合景點、交通與AI導遊，展現資訊技術服務在地的能力。

另錄取臺科大資訊工程系的新北高工資訊科王妤安，過去曾獲全國技能競賽商務軟體設計職類第二名，透過競賽取得專業知能，更確定未來升學就業的方向；瑞芳高工空間測繪科李庭瑄錄取臺科大營建工程系，從國中技藝教育接觸測量後找到興趣，雖曾因儀器與數據處理受挫，仍在師長指導下累積能力，找到自己的舞台。

教育局表示，新北市114學年度參加全國高級中等學校技藝競賽，共榮獲50座金手獎及82項優勝，金手獎數居全國第一。

新北高工資訊科王妤安錄取臺科大資訊工程系。圖／新北教育局提供
新北高工資訊科王妤安錄取臺科大資訊工程系。圖／新北教育局提供

新北 升學 教育局

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