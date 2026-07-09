烏來觀光業者尋求生存空間 專家：凸顯民間需求永遠快於政府計畫

新北市烏來區溫泉聲名遠播，但多年來受限位於翡翠水庫水源保護區範內，在水源保護及土地開發等相關法令限制下，讓在地溫泉業者在經營旅宿上，面臨主管單位新北市觀旅局稽查等壓力，且今年罰則提高，從30萬元調高至120萬元，業者處境雪上加霜，盼政府及中央放寬限制，給溫泉業者一個生存空間。

世界景觀建築師聯盟亞太地區前主席、文化大學教授郭瓊瑩說，烏來、陽明山是北部1小時內車程可到達的溫泉勝地，有一定市場性，烏來溫泉發展合法化困境，凸顯民間需求永遠快於政府計畫，快速發展下，來不及做好事先規畫。日本鄉間溫泉區風貌值得台灣借鏡，當地人重視守護家鄉的價值，懂得回饋與感激，觀光要長遠不能光靠人情味，自我約束力更重要。

郭瓊瑩認為，解方是政府適度鬆綁法令，國土計畫要落地，不能只是齊頭式規範。業者必須有足夠自律、承擔，不能殺雞取卵毀了前景，建議在地業者組織起來，有人帶頭做正確的事，發揮家鄉守護信念，珍視土地，建立對土地的榮耀感，透過由下而上、由下而上相互接軌，為烏來溫泉產業找到一條可行的路。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽直言，商業經營仍要合乎法令規章，若一味要求什麼都要落地合法，對合法業者不盡公平，支持原民區能有自治條例來促進觀光，公權力還是要有一定把關，才能走得長遠。

烏來區觀光發展協會理事長、51溫泉民宿負責人張光輝說，烏來最繁榮時期有上百家溫泉業者，如今只剩下約20家，今年有日月光、鶴雅、66溫泉會館3家停業，他說，烏來溫泉業者若僅有泡湯沒有結合旅宿，加上遊客量多集中在周五至周日3天，烏來老街平日遊客幾乎為零，讓烏來業者面臨生存挑戰。

張光輝很感慨說，烏來所有溫泉業者想看到的是政府實質的用心幫助與解套放寬條件，不一定要爭取到合法化，至少要讓業者有收入可以平衡維持開銷，目前業者沒有辦法刊登廣告接住宿，入不敷出的情況下，業者面臨倒閉隱憂， 這也是地方溫泉產業沒落的致命傷。

烏來區日月光溫泉會館曾在2015年蘇迪勒颱風中，遭嚴重的土石流與洪水沖刷，造成溫泉池及1樓設備全毀，原本風光一時的日月光，近年生意下滑，如今以1.2億價格刊出出售廣告。在烏來老街與日月光屬同一集團的日月民宿副理施媋𥣞也說，希望政府放寬法令限制，讓烏來在地溫業者能有繼續生存空間。

警職退休有意參選烏來區長的施俊雄也說，烏來溫泉業者花錢投資地方，是為地方帶來繁榮與觀光，並不是想犯法，早期法令沒有修改前，可以正當正當的接生意，刊登廣告，幫忙地方帶來觀光人潮，帶動老街消費，現在這些溫泉業者受限嚴峻法令限制，只能苟且偷生，度日如年，還要面臨每年高額的重罰，讓在地溫泉老業者情何以堪。

烏來區日月光溫泉會館曾在2015年蘇迪勒颱風中，遭受嚴重的土石流與洪水沖刷，造成溫泉池及1樓設備全毀，原本風光一時的日月光，近年生意下滑，今年4月底歇業。記者王長鼎／攝影