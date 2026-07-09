巴威颱風來襲前抽水站險遭纜線塞爆 北市府要查來源最高罰3萬

巴威颱風來襲前，北市水利處昨巡檢內湖陽光抽水站時，發現大量疑似民間業者的通訊纜線散落堆積，且部分線材已遭泥砂及漂流物纏繞，恐有影響抽水站機組運作的風險。水利處指出，已即時排除阻礙排水纜線，也將清查線材來源。

另外，昨天還傳出水利處辦理內湖陽光抽水站會勘，廠商清淤時把各業者的纜線全部挖斷，北市水利處嚴正澄清，此為謠言，絕非事實。水利處發現發現大量纜線散落堆積，即邀集各家民間纜線業者到場會勘，因無業者承認，基於公共安全及防汛緊急處置，故依法派員進行排除作業，後續水利處仍將依法查明線材所有權人及設置合法性。

水利處指出，颱風期間抽水站肩負都市排洪重任，如有任何障礙物，都可能造成漂流物持續攔阻、堆積，影響進水效率，甚至增加積淹水風險。巡檢人員基於防汛緊急應變及公共安全考量，為避免阻礙排水情形持續擴大，已立即排除可能影響排水之纜線，恢復通暢。

水利處表示，這次排除作業係因颱風警戒期間，因現場線材確實已實際影響排水功能，因此採取之必要措施，以維防汛安全。經現場初步檢視，該批纜線疑似屬通訊用途，含有線電視或電信相關線材，實際所有權人仍待進一步查證。水利處將持續清查線材來源，並通知權責單位及設施所有人說明，如涉及違法設置或管理不善，將依法辦理。

水利處指出，依台北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例第9條「但遇突發事故需緊急處理，得隨時要求業者立即配合拆遷。如業者未能配合拆遷，主管機關得派員剪除。」

另依台北市雨水下水道暫掛纜線行政契約第6條施工規定第12款「暫掛纜線之暫掛方式不得影響雨水下水道之清疏，如影響清疏而因清疏作業造成纜線損壞，業者不得以任何理由請求賠償。」

此外，依台北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例第16條規定，業者附掛纜線未依規定施工管理辦法辦理者，得1萬元以上、3萬元以下罰款。