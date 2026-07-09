強颱巴威逼近 新北加強工地防颱 未改善最重勒令停工

強颱巴威逐步接近台灣，新北市工務局今天啟動建築工地防颱專案，分組抽查轄內公共工程及民間建築工地，全面檢視防颱整備情形，督促工地落實各項防災措施，降低颱風可能造成的災害風險。

工務局長馮兆麟表示，新北市目前仍有多處公共工程及民間建築工地持續施工，颱風可能挾帶強陣風及瞬間強降雨，若未做好防颱整備，恐引發施工架倒塌、塔吊掉落、圍籬傾倒及地下室深開挖積水等災情，因此工務局組成專案小組，針對重點工地進行抽查。

工務局指出，此次抽查重點包括塔式起重機等高空作業設備是否加強固定，並將旋轉煞車調整為游離狀態，避免強風吹折；施工架、防塵網及施工圍籬等臨時設施是否完成加固，迎風面的帆布及防塵網是否收妥或拆除；地下室深開挖工程則須確認擋水設施、沙包及臨時抽水設備均可正常運作。

此外，工務局也要求各工地清理周邊排水溝渠，避免建築廢棄物或雜物阻塞排水，造成道路積淹水。馮兆麟強調，防災視同作戰，工地安全沒有妥協空間，市府已要求全市建築工地於颱風警報發布前完成各項防颱整備，並成立24小時防災應變小組，即時處理突發狀況。

工務局表示，各工地應落實自主檢查及防災管理，若查獲未依規定完成防颱整備且屢勸不聽者，將依建築法相關規定從重裁罰，情節嚴重者將勒令停工，直至改善完成為止。

工務局也提醒，颱風期間民眾應避免前往施工區域及非必要外出，如發現建築工地有物品飛落、圍籬傾倒等安全疑慮，可撥打1999市民專線通報，由市府派員處理。

颱風巴威逐漸接近，新北市工務局啟動建築工地防颱專案，抽查轄內公共工程及民間工地，督促施工單位落實防災。圖／新北市工務局提供