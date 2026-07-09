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合法化困境如何解 地方催生自治條例 盼振興烏來溫泉觀光產業

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
新北市議員陳永福希望催生地方自治條例，振興烏來溫泉觀光產業，合法化解決業者現有困境。記者王長鼎／攝影
新北市議員陳永福希望催生地方自治條例，振興烏來溫泉觀光產業，合法化解決業者現有困境。記者王長鼎／攝影

新北烏來地區溫泉遠近馳名，旅宿業長期受水源特定區、土地使用管制及相關法規限制，部分既有業者已營業多年，因土地使用、建築管理等條件不符現行法令，致合法化程序較困難。市議員陳永福4度與業者、烏來區公所座談，盼輔導烏來區旅宿業合法化，擬定「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」預計下周臨時會提案，盼為長期卡關問題找解方，為烏來觀光產業爭取更完善、務實輔導機制，重振當地觀光與溫泉榮景。

泰雅族人口中的「Wulai」就是指滾燙的溫泉水，烏來溫泉主要分布區在忠治里、攬勝大橋周邊及西羅岸一帶，泉質是碳酸氫納泉，有助去角質與促進新陳代謝，素有「美人湯」之譽。

烏來是北部指標性的溫泉美鄉，境內有許多溫泉旅館及高級飯店，提供泡湯及特色溫泉餐套裝遊程。一年四季，都能吸引遊客前來享受泡湯之樂，結合溫泉、老街、泰雅文化、烏來台車等，形成完整的觀光體驗。

「只泡湯不能住宿業者如何活，輔導合法是重要一步。」烏來區長周至剛說，當地鉅額投資的大型業者通常都是合法，另有4家民宿合法，其餘多數小型民宿幾乎不合法，許多業者嘆生意已經不好做，又要每年繳罰單，每次開罰動輒6萬起跳，業者撐得辛苦，溫泉產業等對在地經濟、就業都有幫助，烏來觀光賣點就是溫泉，靠溫泉帶動餐飲等觀光商機，若溫泉業者活不下去，擔心百業皆倒。

周至剛說，如何輔導烏來溫泉業者朝合法化努力，除了業者要展現態度，中央、地方政府也要助一臂之力，讓烏來溫泉民宿有一條生路可走，希望能借鏡桃園復興區採結構鑑定方式，兼顧把關，也有變通彈性。

新北市議員陳永福、新北市議員參選人陳韋任表示，依法管理旅宿業是政府應盡責任，對於長期在地方經營、有意願配合改善的業者，政府應提出積極的輔導措施，而不是只有裁罰，卻缺乏合法化途徑。

陳永福指出，有關申請變更溫泉產業專用區審查要點，要求基地面積不得小於1000平方公尺，建蔽率不得大於60％，容積率不得大於120％等標準條件，希望放寬不限基地面積，建蔽率不得大70％，容積率不得大於120％等，仍須經由都委會審議通過後依相關決議辦理。另有關業者取得合法房屋證明文件時間點，目前是依台北縣溫泉 管理計畫公告日期2009年2月26日為依據，盼建管單位再研商放寬認定。

對於業者的請命及訴求，新北觀旅局說，將協助市府土管、建管機關研議相關法令規定時給予建議。

新北觀旅局說明，烏來地區並非不得經營住宿，而是旅館業及民宿仍應依「發展觀光條例」及相關法令取得合法登記後才能經營。烏來地區亦有合法旅宿業提供住宿服務，部分既有業者因受水源特定區、土地使用及建築管理等法規限制，致合法化程序較為困難。今年以來，觀旅局已辦理烏來地區旅宿稽查9次，查獲違規經營住宿案件3件，依法裁處並持續追蹤改善。

新北烏來是知名的溫泉原鄉，屬於碳酸氫鹽泉的泉種，素有美人湯的稱號。圖／新北市觀旅局提供
新北烏來是知名的溫泉原鄉，屬於碳酸氫鹽泉的泉種，素有美人湯的稱號。圖／新北市觀旅局提供

「日月光溫泉山莊」有24年歷史，業者今年4月底結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影
「日月光溫泉山莊」有24年歷史，業者今年4月底結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影

「日月光溫泉山莊」有24年歷史，業者今年4月底結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影
「日月光溫泉山莊」有24年歷史，業者今年4月底結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影

新北市議員陳永福希望催生地方自治條例，振興烏來溫泉觀光產業，合法化解決業者現有困境。記者王長鼎／攝影
新北市議員陳永福希望催生地方自治條例，振興烏來溫泉觀光產業，合法化解決業者現有困境。記者王長鼎／攝影

「日月光溫泉山莊」有24年歷史，業者今年4月底結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影
「日月光溫泉山莊」有24年歷史，業者今年4月底結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影

新北市議員陳永福希望催生地方自治條例，振興烏來溫泉觀光產業，合法化解決業者現有困境。記者王長鼎／攝影
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「日月光溫泉山莊」有24年歷史，業者今年4月底結束營業，讓熟客相當不捨，門口掛出售布條，引發地方關注。記者王長鼎／攝影
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新北市議員陳永福希望催生地方自治條例，振興烏來溫泉觀光產業，合法化解決業者現有困境。記者王長鼎／攝影
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烏來 溫泉 泰雅族

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