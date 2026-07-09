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李四川參訪國寶級製茶師黃文雄 盼結合職人文化推廣新北觀光

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川體驗以竹篩搖晃聚攏茶葉，感受傳統製茶過程，現場互動熱絡。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川體驗以竹篩搖晃聚攏茶葉，感受傳統製茶過程，現場互動熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往三峽區參訪國寶級製茶師黃文雄創立的綠品製茶廠，除了解三峽茶產業發展，也親自體驗傳統製茶工藝，包括搖晃茶盤聚攏茶葉及手炒茶，現場笑聲不斷、互動熱絡。李四川表示，黃文雄一代傳一代的職人精神是「新北之光」，未來希望結合新北職人文化及傳統產業，推廣地方觀光，讓更多人看見新北的文化底蘊。

今年86歲的黃文雄被譽為國寶級製茶師，長年投入三峽碧螺春綠茶及龍井茶製作與技藝傳承，也是三峽茶產業的重要代表人物。

李四川今與新北市議員江怡臻、林金結、洪佳君、黃永昌、民眾黨新北市議員參選人吳亞倫前往三峽參訪黃文雄綠品製茶廠，李四川表示，很高興到黃文雄製茶廠參訪，黃文雄是國寶級製茶師，也是新北重要的文化資產，一代傳一代的職人精神更是「新北之光」。

李四川指出，他日前已提出觀光政策，未來將結合新北各地職人的力量，串聯在地產業及傳統工藝，讓更多人看見新北傳統產業的能量，透過觀光推廣，讓職人文化持續傳承。

茶職人戴文祥表示，三峽龍井茶及碧螺春綠茶在民國40至70年代曾是台灣茶價最高的茶種之一，但隨著市場變遷，龍井茶逐漸失去市場，手工製茶技藝也一度面臨失傳危機，因此近年持續跟隨黃文雄學習傳統手揉製茶，希望將這項珍貴技藝保存下來。

黃文雄表示，傳統龍井茶最重要的是手工揉製技藝，每一個動作都有固定技巧，過去製茶旺季時，師傅經常一做就是三天三夜，幾乎沒有休息，如今受到人力成本及產業環境影響，願意投入手工製茶的年輕人越來越少，也讓傳統技藝更顯珍貴。

參訪過程中，李四川在黃文雄指導下體驗搖晃茶盤聚攏茶葉及手炒茶，不時與製茶師交流技巧，動作雖略顯生疏，仍認真依照老師傅指導操作，現場笑聲不斷、氣氛相當熱絡。隨後一行人也入座品茗三峽好茶、享用茶點，並交流茶文化與地方產業發展。

活動尾聲，黃文雄致贈親手製作的碧螺春茶葉給李四川，象徵分享三峽茶文化。拍攝大合照時，茶職人戴文祥更帶領師兄弟們將茶葉排成「三峽」字樣，眾人圍繞茶字合影留念，為參訪活動留下充滿地方特色的一幕，也展現三峽茶職人對在地茶文化的認同與傳承。

國寶級製茶師黃文雄示範手工揉茶技巧，李四川在旁聆聽製茶工藝解說。記者張策／攝影
國寶級製茶師黃文雄示範手工揉茶技巧，李四川在旁聆聽製茶工藝解說。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（後排右五）參訪黃文雄綠品製茶廠，茶職人戴文祥帶領師兄弟將茶葉排成「三峽」字樣，眾人合影留念。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（後排右五）參訪黃文雄綠品製茶廠，茶職人戴文祥帶領師兄弟將茶葉排成「三峽」字樣，眾人合影留念。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）參訪三峽黃文雄綠品製茶廠，與國寶級製茶師黃文雄（左一）交流茶文化，了解三峽茶產業發展。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）參訪三峽黃文雄綠品製茶廠，與國寶級製茶師黃文雄（左一）交流茶文化，了解三峽茶產業發展。記者張策／攝影

國寶級製茶師黃文雄（左）致贈親手製作的碧螺春茶葉，國民黨新北市長參選人李四川（中）開心收下並合影留念。記者張策／攝影
國寶級製茶師黃文雄（左）致贈親手製作的碧螺春茶葉，國民黨新北市長參選人李四川（中）開心收下並合影留念。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川體驗手工揉茶，在製茶師指導下搖晃茶盤聚攏茶葉，感受傳統製茶技藝。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川體驗手工揉茶，在製茶師指導下搖晃茶盤聚攏茶葉，感受傳統製茶技藝。記者張策／攝影

茶職人戴文祥（右二）帶領師兄弟以茶葉排字。記者張策／攝影
茶職人戴文祥（右二）帶領師兄弟以茶葉排字。記者張策／攝影

李四川 新北 三峽 2026九合一選舉 新北市選舉

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