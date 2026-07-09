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北市防颱說重話 工地釀災勒令停工、違建最高重罰30萬再強拆

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
巴威颱風將至，北市建管處今嚴厲警告未落實防颱釀公安危險者，工地勒令停工、違建最高重罰30萬並強制拆除收費。記者林佳彣／攝影
巴威颱風將至，北市建管處今嚴厲警告未落實防颱釀公安危險者，工地勒令停工、違建最高重罰30萬並強制拆除收費。記者林佳彣／攝影

中央氣象署預報巴威颱風，明後天對北部地區影響最強烈，恐挾帶強風豪雨。北市建管處長虞積學嚴厲警告未落實防颱釀公安危險者，工地將依違反建築法重罰並勒令停工，危及公安的違建、廣告物或外牆附掛物則罰最高30萬元，並強制拆除且收拆除費。

建管處針對市民、商家與建築工地提出防颱指引。一是市民與屋主落實居家周邊附掛物加固，應立即檢查所居住建築環境周邊的潛在危險源，包含陽台、庭園及外牆所設置的花盆、遮雨棚、自行設置的水塔、冷氣室外機及其固定支架等，均應落實加固處理或先移至室內取下。

建管處提醒，近年因天然災害導致外牆構造物或附掛物掉落飛散，進而造成用路人傷害或財產損失屢見不鮮；依據建築法第77條規定，建築物所有權人及使用人負有構造及設備安全的維護管理責任，若因未善盡維護管理導致掉落傷人，除將依法面臨重罰，更須承擔嚴重的民、刑事賠償責任。

二是商家與大樓管委會要加強廣告招牌與既存違建防護。建管處說，商家應特別注意，營業場所設置的各式廣告招牌、帆布廣告（應先行捲起固定）、廣告燈箱等，所有懸掛設施均應在颱風到來前徹底加固或視狀況先行拆除；大樓管委會應巡檢頂樓、外牆等既有附屬構造物。

建管處也提醒，既存違建（如鐵皮屋頂、增建構造物）的所有權人也應趁風雨未大前主動巡檢；若違建未妥善維護因而影響或造成公共安全危險，建管處將依法立即列為優先查報拆除對象，並向違建所有人收取全額拆除費用，更將依違反建築法第77條祭重罰，處6萬至30萬元罰鍰，以強力手段防範颱風期間發生鐵皮掀落砸毀鄰房或車輛的憾事。

三是建築工地全面啟動防颱自主檢查、啟動山坡地工地專案巡檢。建管處已透過Line通訊群組要求全市建築工地立即防颱自主檢查，工地應對施工圍籬、護網、斜撐、施工鷹架等安全設備與假設工程，以及高樓層堆置的建材與機具進行併同加固與妥善規畫；工地的導排水設施、滯洪池及機械排水抽水設備必須保持運作順暢，自主檢查完成後應立即回傳建管處。

針對臨近山坡地的高風險建築工地，建管處也已啟動委託專業技師公會現地抽查，要求承造人必須嚴格落實各項防護。建管處特別警告，施工工地若未善盡管理維護，導致防颱措施流於形式而造成公共安全危險者，將依建築法第63條規定予以嚴厲裁罰；情節嚴重、危及公共安全者，更將直接依法勒令停工整頓，絕不寬貸。

      

北市建管處今天呼籲，營業場所設置的各式廣告招牌、帆布廣告（應先行捲起固定）、廣告燈箱等，所有懸掛設施均應在颱風到來前徹底加固或視狀況先行拆除。記者林佳彣／攝影
北市建管處今天呼籲，營業場所設置的各式廣告招牌、帆布廣告（應先行捲起固定）、廣告燈箱等，所有懸掛設施均應在颱風到來前徹底加固或視狀況先行拆除。記者林佳彣／攝影

北市 巴威颱風 工地

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