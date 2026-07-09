毫不輕忽！文山區長請求加強景華街土石流預警...蔣萬安今一早親自視察

巴威颱風進逼，北市文山應變中心昨天EOC防颱會議時，向市長蔣萬安提出跨局處協助土石流預警，其中包括景華街保全戶等的相關防颱因應，蔣萬安今天一早也隨即到現地視察，蔣視察時，特別提醒局處截流溝要確實做好防颱因應。

面對巴威颱風來勢洶洶，預估周五晚間至周六影響北市最大，蔣萬安今天一早也到文山區視察，包括勘查去年因豪大雨發生土石流等狀況的景華街一帶相關防颱準備。

蔣萬安視察時，特別關注明天巴威來，帶來豪大雨是否會再發生土石流狀況，大地處表示，目前周邊已經有做好四條截流溝都做好，可以讓山坡的水透過截流溝下來。大地處也提到，根據過去經驗，真正豪大雨時，山區水溝淤積少，因流速快都會帶土沙往下流，反而是下完大雨，流速慢，才會沉降到溝底，不會影響斷面，所以會定期一定期間就來清掉，這樣應該都還是會很安全。

昨天蔣萬安赴災害應變中心視察防颱整備，文山區應變中心提到，去年景華街等地點因強降雨發生土石流等狀況，這次巴威來，可否請大地處加強監測預警，如有狀況出動機具，並立刻通知公所進行疏散。

蔣萬安當場稱讚「很好，文山區有主動提出兩點預警」，並當場指示包括大地處等昨天就先去景華街了解狀況，今天一早，蔣萬安也前往景華街等地區，視察山坡地等相關防颱準備。