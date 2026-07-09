聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風逼近 李四川籲防低窪淹水、加強工地防颱
巴威颱風逐漸接近台灣，國民黨新北市長參選人李四川今前往新北市三峽區參訪黃文雄製茶廠時呼籲，這次颱風暴風半徑相當大，雙北低窪地區應及早做好防淹水準備，施工中的工地也應加強固定圍籬及塔吊等設施，並提醒民眾週五、週六非必要不要前往溪流、河岸及山區活動，在家做好防颱。
李四川表示，巴威颱風這次暴風半徑在歷年來算相當大，因此雙北地區對於低窪地區的防淹水工作必須提前準備，必要時應盡快備妥沙包，降低淹水風險。
他也提醒，目前所有施工中的工程，包括圍籬、塔吊等設施，都應提前做好固定措施，避免強風造成意外。
李四川呼籲，民眾在週五至週六期間，如果沒有必要，盡量不要前往溪流、河岸及山區遊憩，尤其避免登山等戶外活動，在家做好各項防颱準備，共同降低颱風可能帶來的災害風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。