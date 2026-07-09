巴威颱風逼近 李四川籲防低窪淹水、加強工地防颱

巴威颱風逐漸接近台灣，國民黨新北市長參選人李四川今前往新北市三峽區參訪黃文雄製茶廠時呼籲，這次颱風暴風半徑相當大，雙北低窪地區應及早做好防淹水準備，施工中的工地也應加強固定圍籬及塔吊等設施，並提醒民眾週五、週六非必要不要前往溪流、河岸及山區活動，在家做好防颱。

李四川表示，巴威颱風這次暴風半徑在歷年來算相當大，因此雙北地區對於低窪地區的防淹水工作必須提前準備，必要時應盡快備妥沙包，降低淹水風險。

他也提醒，目前所有施工中的工程，包括圍籬、塔吊等設施，都應提前做好固定措施，避免強風造成意外。

李四川呼籲，民眾在週五至週六期間，如果沒有必要，盡量不要前往溪流、河岸及山區遊憩，尤其避免登山等戶外活動，在家做好各項防颱準備，共同降低颱風可能帶來的災害風險。