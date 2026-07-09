淡江大橋通車後第一強颱！若強風封橋 新北交警呼籲改道關渡橋

淡江大橋通車之後面對第一個颱風就是強烈等級，因應強颱巴威預計明、後天最接近台灣，位於淡水河口的淡江大橋可能因強風全面封閉，新北市交通警察大隊提醒民眾留意即時訊息發布，提前規畫替代路線改道關渡橋。

交通部公路局昨天已發布消息，淡江大橋若測得平均風速達到8級，將封閉機車道、人行道、自行車道，快車道速限由每小時80公里調降至40公里；若平均風速達到10級，則全橋封閉禁止通行。

交通警察大隊提醒，若淡江大橋全面封閉，往返淡水、八里車流將改由周邊道路疏運，請民眾提前規畫行程改走關渡橋，並配合警方及交通管制人員指揮，屆時將視交通狀況適時實施號誌調整、路口疏導等管制措施。

颱風期間若非必要應避免外出，出門前可先透過警廣、CMS資訊、IPOLICE推播及相關交通資訊平台查詢最新路況及封橋資訊，並預留充裕行車時間，以降低天候對行程造成影響。