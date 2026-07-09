巴威颱風來勢洶洶 新北動物之家超前部署守護毛寶貝

巴威颱風持續接近，新北市各動物之家已陸續完成防颱整備工作，並擬定輪值表以便緊急時刻調度值班人員進駐應變，若災害應變中心提升為一級開設，動保處也將立即配合進駐，讓動物之家的毛寶貝們平安度過颱風。

動保處指出，新北市部分動物之家位處山區，颱風來臨前全面巡檢園區環境，修剪過長樹枝、清理排水溝、樹木加固，降低強風造成樹木傾倒及豪雨淹水風險；同時加強門窗、圍籬等設施設備固定、移置車輛及戶外物品避免強風吹襲造成損害。

颱風期間各動物之家都會安排人員24小時輪班留守，隨時掌握園區狀況並即時應變，確保收容動物獲得妥善照護，全力守護毛寶貝及工作人員安全。例如板橋動物之家目前正在建設貓咪友善環境空間工程，已加強固定施工圍籬、全面巡檢並加固收容區圍網及棚舍。

為了提升動物之家防災韌性，市府每年編列預算修繕建築物，持續強化收容環境安全，颱風期間留守及應變人力也已規劃完成，隨時掌握園區狀況並提供收容動物必要照護，全力守護毛寶貝安全。

新北市板橋動物之家目前正在建設貓咪友善環境空間工程，因應颱風接近，已加強固定施工圍籬、全面巡檢並加固收容區圍網及棚舍，全力守護毛寶貝安全。圖／新北市動保處提供

新北市部分動物之家位處山區，颱風來臨前全面巡檢園區環境，修剪過長樹枝、清理排水溝、樹木加固，降低強風造成樹木傾倒及豪雨淹水風險。圖／新北市動保處提供