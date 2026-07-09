新北美人茶正值產季 三芝茶農粟益民2年蟬聯特等獎

新北市美人茶夏日甜香上市，三芝區茶農粟益民2年蟬聯比賽特等獎，農業局歡迎民眾選購今年首波上市的美人茶比賽茶，更可依照個人口味自製冷泡茶，透過冰鎮回甘的茶湯消暑解渴，感受正值時令的蜜甜茶香。

新北市農業局指出，美人茶屬於部分發酵茶，帶有標誌性天然蜜糖甜香，茶農於春夏之際採摘小綠葉蟬「著蜒」叮咬過的一心二葉嫩芽，歷經重度萎凋、攪拌、炒菁、悶置回潤、揉捻等程序，促進茶菁氧化發酵，沖泡時呈現橙紅色茶湯，滋味圓潤並富含熟果香氣。

石碇區農會日前辦理新北市優質美人茶比賽，今年共計153點參賽，由茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓及新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二共同評審。

評審表示入選比賽茶皆富含熟果與蜜香，最後由三芝區茶農粟益民奪下特等獎，特等獎茶乾勻整並帶有明顯白毫，茶湯濃厚飽滿，兼具蜂蜜甜香與柑橘、荔枝、水蜜桃、桂花等花果香氣，重複沖泡仍能穩定的展現細緻風味。

粟益民目前管理近16公頃茶園，涵蓋黃柑、金萱、青心大冇及青心烏龍等樹種，春季製作白茶、綠茶，夏季則生產美人茶及蜜香紅茶。他說今年春茶結束後，5月中旬旋即開始採摘著蜒嫩芽製作美人茶，順利避開6月份北海岸連續降雨的梅雨季。

粟益民聘用三芝區的二度就業婦女及新住民婦女採茶，期間因應天候較為乾熱，把握上午5至11時之間採收，以防下午烈日照射造成茶菁過度散失水氣。為了增加風味的豐富性，採茶時便會直接合併不同茶樹品種的茶菁，並且參考茶改場「臺灣橙茶」的製程，將萎凋時間較傳統延長，同時降低揉捻力道，確保成茶茶乾融合各品種的特色香氣，同時保留完整牙毫形狀，沖泡時茶葉得以如花朵般開展。

粟益民返鄉製茶逾10年，於6屆比賽間3次獲得新北美人茶特等獎榮耀，屢次呈現新北美人茶獨有的柔和、清新的香氣，本屆更連續2年奪得比賽特等獎。

石碇區農會理事長王欉表示，美人茶又稱為白毫烏龍茶或椪風茶，茶農營造茶樹與小綠葉蟬的共生環境，吸引小綠葉蟬著蜒，促進茶葉生成天然的蜜香風味。新北美人茶是臺灣夏季首波上市的美人茶比賽茶，推薦民眾在炎炎夏日自製冷泡茶，將以1克茶葉對100毫升水的比例，裝入常溫罐裝水並搖晃後，於冰箱冷藏靜置1夜，隔日即可品茗沁涼冷泡茶，享受美人茶充滿蜜香與熟果香的特色風味。

有意購買優質美人茶可洽石碇區農會(02-2663-1214)或三芝製茶所-小粟手作粟益民(0955-229955)，詳情可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。

三芝茶農粟益民參加6屆新北美人茶評鑑比賽，3次獲得特等獎榮耀。圖／新北市農業局提供

新北美人茶特等獎茶乾勻整並帶有明顯白毫，沖泡時茶葉得以如花朵般開展。圖／新北市農業局提供