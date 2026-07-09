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巴威進逼...內湖大量纜線丟河卡抽水機？陳宥丞：已要求保留監視影像偵查

聯合報／ 記者林麗玉／台北報
巴威颱風進逼，台北市內湖地區因先前625大淹水，這次防颱嚴加戒備，不過港湖議員陳宥丞接獲陳情，內湖區陽光港及墘站抽水機，竟傳出有大量廢棄電纜，疑似卡抽水站恐影響運作。圖／陳宥丞辦公室提供
巴威颱風進逼，台北市內湖地區因先前625大淹水，這次防颱嚴加戒備，不過港湖議員陳宥丞接獲陳情，內湖區陽光港及墘站抽水機，竟傳出有大量廢棄電纜，疑似卡抽水站恐影響運作。圖／陳宥丞辦公室提供

巴威颱風進逼，台北市內湖地區因先前625大淹水，這次防颱嚴加戒備，不過港湖議員陳宥丞接獲陳情，內湖區陽光港及墘站抽水機，竟傳出有大量廢棄電纜，疑似卡抽水站恐影響運作。

「全民防颱 是誰在使壞！不明大量廢棄電纜卡壞抽水機？」陳宥丞說，經過環保局確認，應為不法分子趁政府人力資源配置防災部署時，偷偷將大量纜線於上游拋擲到河中，因為數量甚多，大量電纜可能被吸入機組，將導致不可估算的嚴重破壞。尤其若造成抽水機無法運作，導致台北城市水患。

強颱巴威正在逼近，暴風圈侵襲大台北地區的機率已高達98%，最快將於周四發布海上警報、周五深夜發布陸上警報，陳宥丞說，防颱最重要的是預防勝於應變，趁著風雨尚未增強前，從民眾到政府嚴陣以待，但竟然有不法份子趁虛而入，在上游棄置廢棄物，非常可惡。

陳說，這樣行為令人無法接受，市府到民間不斷巡查、清淤、調度所有防災資源，就為了降低災害風險；但少數人的違法行為，不僅破壞環境，更可能造成排水阻進而破壞到機器，增加淹水風險。

他已要求對抽水站的上游至下游保留監視器，並將本案送交警察機關立刻偵辦查處；也要求環保局、水利處加強加強巡檢！呼籲民眾若有任何消息或影像請提供給市政府偵辦。

他也嚴正譴責不肖人士，不要心存僥倖，這些違法行為不只會影響環境，更會影響到所有市民的安全，預防強颱若搞破壞！絕對要面對刑事及民事求償的制裁。

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巴威颱風進逼，台北市內湖地區因先前625大淹水，這次防颱嚴加戒備，不過港湖議員陳宥丞接獲陳情，內湖區陽光港及墘站抽水機，竟傳出有大量廢棄電纜，疑似卡抽水站恐影響運作。圖／陳宥丞辦公室提供

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