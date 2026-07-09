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夜間休憩亮點 新北打造十處星光遊戲場

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
五股體健公園以綠竹筍造型結合燈光設計形塑夜間遊戲場地標。圖／新北市農業局提供
五股體健公園以綠竹筍造型結合燈光設計形塑夜間遊戲場地標。圖／新北市農業局提供

炎夏高溫難耐，不少民眾選擇夜間到公園遊憩，市長侯友宜昨宣布，將在明年推「夜裡繁星－星光遊戲場點亮計畫」，投入經費一千五百萬元，選定全市十處作為示範場域，不只提供通行照明，更透過整體光環境設計，打造兼顧安全與環境品質的夜間休憩亮點。

昨天市政會議，農業局長諶錫輝做專案報告談「農好生活、友善共榮」，包括推動食農素養，從有機友善農田到校園安心餐桌，再把漁港打造成為山海美學舞台，打造動物長照與生命教育新場域等。城市照顧方面，新北更率先推動農漁長者專屬醫療防護網，二○二六年起農保與農職保全額補助。

農業發展方面，市府持續推動「青農力」，培育青農厚植地方實力，輔導十八位全國百大青農，更協助青農參與國際競賽榮獲十七金四銀佳績。

農業局更肩負新北各大公園規畫設計，陸續完成二六一座特色共融遊戲場及全齡化公園。侯友宜昨宣布，因應夏季高溫及市民夜間休憩需求，明年將推行「夜裡繁星－星光遊戲場點亮計畫」，將投入經費一千五百萬元，選定全市十處作為示範場域，對遊具與活動區域做完整光影規畫。

除推動星光遊戲場外，新北近年也發起百萬人種百萬樹計畫，公私協力種植逾一二四萬棵樹，並建置二六一座特色共融遊戲場與二十二座寵物公園，全方位強化環境韌性。

高溫 侯友宜 新北

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最後釋出 北環段Y20聯開案 蘆洲關鍵工程

捷運北環段共五個聯合開發基地，新北蘆洲區Y20站預估建地上廿三樓、地下四層，總樓地板面積約四二○八坪捷運共構大樓，是打造蘆洲新地標的關鍵工程，但投資人憂心主管機關是北市府，開發點卻在新北，可能會有問題。北市捷運工程局保證，北北基桃密不可分，溝通協調沒問題。

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