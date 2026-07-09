最後釋出 北環段Y20聯開案 蘆洲關鍵工程

捷運北環段共五個聯合開發基地，新北蘆洲區Y20站預估建地上廿三樓、地下四層，總樓地板面積約四二○八坪捷運共構大樓，是打造蘆洲新地標的關鍵工程，但投資人憂心主管機關是北市府，開發點卻在新北，可能會有問題。北市捷運工程局保證，北北基桃密不可分，溝通協調沒問題。

該案鄰近蘆洲廟口夜市商圈附近，預估總銷售金額達二十四點八八億元，捷運工程局昨辦招商說明會。

聯合開發處長袁如瑩說，Y20土地開發案是北環段的五個聯開基地中，最後釋出機會，吸引廿六家潛在投資人出席評估，尤其該地段交通區位佳，五分鐘車程即可到徐匯廣場商圈、搭車十二分鐘就能到台北士林。

她說，現在北環段工程已施工，通車指日可期，連續壁先由捷運廠商施作，預計明年底完工，投資人若及早進場，明年基地就能交由投資人開發。

顧問團隊、景瀚開發顧問公司總經理鄭佩琦說，以往聯開共構的捷運出入口都先蓋好，這次只有先作連續壁，提撥二億元預算由投資人興建所需要的出入口、通風井等設備。

出席的投資人發問，地下四層包含捷運相關設備，恐限縮住戶停車空間，無法達到一戶一車位的標凖。市政府分回的空間住宅，是否會作為社會住宅或是標售？另外，由於土開主管機關是台北市政府，但地點位在新北市蘆洲區，擔心會有行政作業的溝通障礙？

袁如瑩說，依大法官釋憲，僅能就捷運必要設施範圍辦理開發，雙北基地普遍較小，建商會相對辛苦，未來投資人可依建築師設計調整增加停車位，但雙北也盼推動搭乘大眾運輸導向的ＴＯＤ發展；雙北都不會建社宅，不過分回的基地是標租或標售，就依議會討論。

雙北溝通部分，她強調，萬大線、環狀線都有類似的案例，北北基桃密不可分，溝通協調沒有問題，以促進軌道發展方向來看，各縣市都有一定共識。