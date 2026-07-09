推動聯開招商 地方盼提高公益回饋

位於新北市蘆洲區的台北捷運環狀線北環段Ｙ20站聯開案昨辦招商，民代說，Ｙ20站鄰近尚未開發的南側重劃區，設站與聯開案均能帶動周邊區域發展，造福當地居民提升生活品質，地方也期許捷運共構大樓能提供更多公益回饋空間。

新北市議員李翁月娥指出，她上月剛參加捷運環狀線北環段的「Ｙ21徐匯中學站」動工，未來北環段全面通車後將可串聯雙北生活圈，大幅縮短通勤時間。例如往返士林站的搭車時間可從卅分鐘縮短至十二分鐘，「地下四層聯絡樞紐」更可無縫接軌轉乘機場捷運、淡水信義線、文湖線，遠比現在方便。

李翁月娥說，相較於徐匯站周邊已是成熟商業圈，一站之隔的Ｙ20站附近目前以住宅、工業廠房老社區為主，設站通車後，加上聯合開發共構大樓，勢必可帶動周邊區域繁榮發展，可提升居民通勤便利性，地方相當期待。提醒在施工階段做好工區周邊交通疏導維持，留意聯合開發的權益分配、建案施工品質，減少日後糾紛。

「開發效益要回饋蘆洲鄉親。」市議員顏蔚慈指出，北環段Ｙ20站緊鄰蘆洲南側重劃區，是蘆洲發展的重要節點，市民期待捷運共構大樓能提供更多公益回饋空間，例如公托、公幼、老人日照中心、活動中心等公共設施，滿足地方公共服務需求，讓捷運建設不只是交通建設，也能將開發效益造福地方。