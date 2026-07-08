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北市消偕北捷辦防災體驗營 暑期限定體驗捷運逃生

中央社／ 台北8日電

北市暑期消防暨捷運防災體驗營今天舉行開幕式，消防局說，首度攜手北捷規劃捷運防災體驗課程，藉高度擬真逃生情境體驗緊急應變任務，北捷吉祥物「捷米」帶領開箱緊急避難包。

台北市消防局上午在台北捷運北投會館舉辦「台北市115年暑期消防暨捷運防災體驗營」開幕式，由消防局人氣代表「救援急先鋒」攜手台北大眾捷運股份有限公司吉祥物「捷米」登場，帶領小朋友們一起開箱緊急避難包，為活動揭開序幕。

消防局透過新聞稿表示，體驗營活動自6日起至22日，每週一至週三分梯次舉辦，對象為國小一至四年級學童，特別規劃充滿互動體驗的防災學習活動，帶領學童展開超有臨場感的防災冒險，透過實際操作、親身走進情境裡，從防火、防震到避難逃生，在玩樂中學習重要的防災知識與應變技能。

「捷運可以搭，但你有想過在捷運裡怎麼逃生嗎」，消防局說，這是本次活動最大特色，特別攜手北捷規劃捷運防災體驗課程「真的走進捷運裡學逃生」，透過高度擬真的捷運逃生情境，學童實際走進捷運月台、車廂及模擬隧道，體驗各項緊急應變任務，並透過列車故障及緊急疏散等情境演練，學習在突發事件中冷靜判斷、保護自己，並協助他人避難。

消防局表示，防災教育不應僅停留於課本知識，更應透過情境體驗與實際操作深化學習成效；期盼藉由本次活動，讓學童在參與過程中建立正確的防災觀念，提升防災意識與災害應變能力，並將所學帶回家庭、校園及社區，共同提升整體防災意識。

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