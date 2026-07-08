台北仁濟院推18門熟齡課程 結合藝術、AI豐富樂齡生活

台灣65歲以上人口已突破20%，正式邁入超高齡社會，台北仁濟院推動樂齡學習，今年秋季推出第二期「樂齡身心活化課程」，規畫18門單元課程，邀請60歲以上長者走出家門，透過體能、藝術、數位科技等多元學習，活化身心並拓展生活圈。

台北仁濟院表示，樂齡身心活化課程每年開辦兩期，由社服室規畫，課程分為「體能促進」、「多元學習」及「生命探索」三大類，希望鼓勵長者持續學習，在退休後建立規律生活，並增加與他人互動交流的機會。

今年課程除延續鬆筋瑜珈、流行街舞進階班、肌力訓練、口琴等歷年熱門課程，也安排「樂齡動手玩創意」3D列印筆課程，帶領長者接觸新科技，體驗創作樂趣；水彩創作、禪繞畫等藝術課程則持續開設，協助學員透過創作抒發情感，也培養固定學習習慣。

新一期課程也新增多項內容，包括「品茶生活美學」，介紹台灣茶文化、茶葉種類及品茗禮儀，讓學員在品茶與交流中放鬆身心；「生命的滋味：自己的故事繪本創作課」則引導學員以人生記憶為題材，透過繪畫、剪貼與書寫，完成屬於自己的生命故事繪本。

因應數位科技普及，今年也開設「手機AI應用與剪輯」課程，協助長者認識人工智慧工具及手機影音剪輯，希望縮短數位落差，增加與子女、孫輩互動交流的共同話題；「植感手作：樂活芳療的香氣調養術」則結合芳療與手作體驗，讓長者在學習過程中舒緩壓力、培養生活興趣。

台北仁濟院表示，課程規畫強調「身心並重」及「學習陪伴」，希望提供安全、友善的學習環境，讓長者從體能、藝文到數位科技持續探索新事物，建立自信與成就感。