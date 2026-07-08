惠光導盲犬學校添5幼犬 招募寄養家庭協助訓練

惠光導盲犬學校「導盲犬媽媽」Tessa日前產下5隻幼犬，為培育台灣導盲犬注入新希望。校長曾瀚霖今天表示，正招募寄養家庭，協助新生幼犬完成社會化、居家生活習慣訓練。

位於新北市的惠光導盲犬學校，校長曾瀚霖表示，來自日本茨城導盲犬協會的狗媽媽Tessa日前生產5隻幼犬。狗爸爸Elvis來自澳洲姊妹校維多利亞導盲犬學校（Guide Dogs Victoria），2隻種犬都是拉布拉多犬；這是澳洲、日本與台灣3地導盲犬機構共同合作的成果，期盼延續優良血統，培育出溫暖可靠的導盲犬。

惠光秘書長彭筱涵下午接受中央社記者電訪表示，導盲幼犬在出生2個月後，須進入導盲犬寄養家庭中，接受幼犬團體課程、家庭訪視，由寄養家庭帶領著幼犬進行約1年的社會化訓練，以養成良好生活習慣，幫助幼犬適應人類社會環境，為未來的重要任務作準備。

彭筱涵表示，寄養家庭是導盲犬培育過程中不可或缺的重要角色，讓幼犬在充滿關愛的環境中成長，建立自信與穩定性格。「仍在努力招募中，目前只有2戶已確定的寄養家庭，還缺少3戶，希望有意願的民眾陪伴牠們踏上成為開路天使的旅程」，幫更多視障者獲得安全與便利的生活。

彭筱涵表示，目前有8名視障者等待配對，導盲犬是視障者的重要夥伴，不僅提升行動自主性與安全性，也能在日常生活中彼此陪伴、互相依靠，建立深厚情感。

她說，5隻可愛的拉布拉多小寶寶，6月20日出生至今約3星期，2隻黑色、3隻金黃色，明顯長大也相當可愛。寄養期間的飼料、醫療及相關用品皆由學校及贊助單位提供，寄養家庭無須負擔費用。

惠光表示，近年持續與國際導盲犬組織合作交流。今年5月，維多利亞導盲犬學校執行長尼基．隆（Nicky Long）率隊來台參訪，除了解惠光導盲犬培育及使用者訓練情況外，也特別探訪今年2月出生的台澳混血幼犬Daisy。