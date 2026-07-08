寵物診療糾紛漸增 北市動保處設溝通協調平台

寵物診療消費爭議案件日增，台北市動保處今天表示，為協助妥善處理相關爭議，特提供公正、客觀的協調平台，上半年接獲10案，逾半數順利和解，促進雙方理性對話、化解糾紛。

動保處今天發布新聞稿表示，隨著民眾飼養寵物數量及對於寵物醫療服務品質期待的提升，寵物診療消費爭議案件也日益增加；為協助妥善處理飼主與動物醫院間的寵物診療消費爭議，已提供公正、客觀的協調平台。

動保處指出，今年上半年已接獲10件寵物診療消費爭議案件，逾半數順利達成和解，成功維護飼主及動物醫院雙方權益。

動保處表示，民眾於「行政院消費者保護會線上申訴系統（https://reurl.cc/nx6Yoe）」申訴寵物診療消費爭議案件後，動保處即函請動物醫院於期限內妥善處理及回復。

此外，若飼主及動物醫院雙方無法取得共識，在取得雙方同意後，將由動保處召開寵物診療爭議調處會議，邀集飼主、動物醫院、台北市獸醫師公會獸醫師代表及消費者保護專業律師共同參與，提供雙方諮詢專業意見及互相溝通的機會，透過專業、公正、客觀的方式協助釐清爭議。

動保處補充說明，許多寵物診療糾紛案件其實是源於雙方認知差異及溝通上的誤解，建議飼主攜帶寵物就診時，針對動物情況、診療費用、診療方式及預期治療結果等相關事項與動物醫院獸醫師充分討論，院方也應詳細向飼主說明動物情形及可能的風險，以減少雙方認知上的差異和寵物診療糾紛的發生。