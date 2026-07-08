快訊

戶政人員每天打大魔王？急診醫待30分鐘快抓狂：真正的地獄

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

強颱巴威逼近 五月天大巨蛋唱不唱？相信音樂說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物診療糾紛漸增 北市動保處設溝通協調平台

中央社／ 台北8日電

寵物診療消費爭議案件日增，台北市動保處今天表示，為協助妥善處理相關爭議，特提供公正、客觀的協調平台，上半年接獲10案，逾半數順利和解，促進雙方理性對話、化解糾紛。

動保處今天發布新聞稿表示，隨著民眾飼養寵物數量及對於寵物醫療服務品質期待的提升，寵物診療消費爭議案件也日益增加；為協助妥善處理飼主與動物醫院間的寵物診療消費爭議，已提供公正、客觀的協調平台。

動保處指出，今年上半年已接獲10件寵物診療消費爭議案件，逾半數順利達成和解，成功維護飼主及動物醫院雙方權益。

動保處表示，民眾於「行政院消費者保護會線上申訴系統（https://reurl.cc/nx6Yoe）」申訴寵物診療消費爭議案件後，動保處即函請動物醫院於期限內妥善處理及回復。

此外，若飼主及動物醫院雙方無法取得共識，在取得雙方同意後，將由動保處召開寵物診療爭議調處會議，邀集飼主、動物醫院、台北市獸醫師公會獸醫師代表及消費者保護專業律師共同參與，提供雙方諮詢專業意見及互相溝通的機會，透過專業、公正、客觀的方式協助釐清爭議。

動保處補充說明，許多寵物診療糾紛案件其實是源於雙方認知差異及溝通上的誤解，建議飼主攜帶寵物就診時，針對動物情況、診療費用、診療方式及預期治療結果等相關事項與動物醫院獸醫師充分討論，院方也應詳細向飼主說明動物情形及可能的風險，以減少雙方認知上的差異和寵物診療糾紛的發生。

寵物

延伸閱讀

選對比補得多更重要!毛孩長照時代來臨，獸醫師提醒：寵物保健不能再混用

毛孩經濟帶動異寵商機 獸醫：異寵疾病與犬貓不同

原定7月上路卻急踩煞車…全台320萬毛孩的藥物戰 消基會提9大建議

議員質疑移工宰殺犬隻...南市動保處採樣送驗並安置 追查釐清真相

相關新聞

北市敦北工地地陷非首例 市議員許淑華點名：市府勿頭痛醫頭

台北市松山區敦化北路199巷附近，鄰近一處建案工地發生地層下陷事件，民進黨北市議員許淑華表示，事實上，這已經不是信義區、松山區第一次發生類似的地層下陷事件，先前崇德街、慶城街也都曾發生天坑，呼籲市府相關單位正視這個問題。

藍陣營質疑油品議題神隱 蘇巧慧競辦：人民想看到把事情做好

中聯油品事件延燒，國民黨新北市長參選人李四川陣營質疑蘇巧慧神隱。民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱回應表示，今天蘇巧慧回應時很清楚，人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任「一起把事情做好才重要」，反觀李四川總部沒有提出問題的解決方案，而總是發新聞稿在罵蘇巧慧？

北捷北環段Y20站聯開招商 蘆洲地方人士期待帶動開發

位於新北市蘆洲區的台北捷運環狀線北環段Y20站聯開案今天辦理招商說明，當地選出的市議員李翁月娥說，Y20站鄰近尚未開發的南側重劃區，設站與聯開案均能帶動周邊區域發展，造福當地居民提升生活品質。市議員顏蔚慈期許捷運共構大樓能提供更多公益回饋空間。

北市驚見天坑...工地遭勒令停工 建管處開罰9萬元

今天松山區敦化北路巷弄道路塌陷及瓦斯異味事件，經專業技師初步研判，該處地底土層大多屬粉土質黏土夾砂質粉土，遇水極易流失，致使施作連續壁時造成地底坍孔並引發路面下陷。北市建管處表示，周邊建築無公安之虞，依法重罰9萬元並勒令停工。

北市敦化北路天坑、瓦斯破管 北市府：已止漏預計晚間6時開始回填

台北市松山區敦化北路199巷16弄一處工地附近上午11時許發生地層下陷，並導致瓦斯管線錯位而洩漏。北市工務局指出，經路面開挖，已尋獲洩漏點，下午近2時止漏完成，預計晚間6時開始回填，會先將部分車道開放通行。

敦化北路驚見天坑工地勒令停工 蔣萬安：確認坑洞無擴大疑慮

台北市松山區敦化北路199巷16弄1號前，今天上午11時多，發生道路出現一個三米乘二米大，深度約一米的道路坑洞，台北市長蔣萬安也到現場了解狀況，針對地層下陷部分，經檢測確認，坑洞不會擴大，對周邊的住戶安全無虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。