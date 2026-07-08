北捷北環段Y20站聯開招商 蘆洲地方人士期待帶動開發

位於新北市蘆洲區的台北捷運環狀線北環段Y20站聯開案今天辦理招商說明，當地選出的市議員李翁月娥說，Y20站鄰近尚未開發的南側重劃區，設站與聯開案均能帶動周邊區域發展，造福當地居民提升生活品質。市議員顏蔚慈期許捷運共構大樓能提供更多公益回饋空間。

從台北縣到新北市的年代歷任蘆洲鄉民和市民代表、代表會副主席、2任市長、4屆議員近40年的新北市議員李翁月娥指出，她上個月才剛參加捷運環狀線北環段的「Y21徐匯中學站」動工典禮，未來北環段全面通車後將可串聯雙北生活圈，大幅縮短通勤時間。譬如往返士林站的時間預計可從30分鐘縮短至12分鐘，「地下四層聯絡樞紐」更可無縫接軌轉乘機場捷運、淡水信義線、文湖線。

相較於徐匯站周邊已經是成熟商業圈，一站之隔的Y20站附近目前以住宅、工業廠房老社區為主，設站通車之後加上聯合開發共構大樓勢必可以帶動周邊區域繁榮發展，也可提升現有居民的通勤便利性，地方各界當然歡迎且有期待。但希望也要提醒在施工階段做好工區周邊交通疏導維持，留意聯合開發的權益分配、以及建案施工品質，才能減少日後糾紛。

同樣出身蘆洲的新北市議員顏蔚慈則指出，北環段Y20站除了鄰近蘆洲廟口商圈，更緊鄰蘆洲南側重劃區，是未來蘆洲發展的重要節點，建議應提前整體規畫大眾運輸系統及周邊公共設施，透過捷運建設帶動整體城市發展，提升居民生活品質。

顏蔚慈表示，市民也期待捷運共構大樓能提供更多公益回饋空間，例如公托、公幼、老人日照中心、活動中心等公共設施，滿足地方公共服務需求，讓捷運建設不只是交通建設，更能將開發效益真正回饋蘆洲鄉親。