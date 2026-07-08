強颱巴威來勢洶洶 淡水區崁頂里會勘確保排水整備

強烈颱風「巴威」持續朝台灣方向逼近，中央氣象署指出其暴風半徑達380公里，屬強度大且範圍廣的颱風。為因應颱風可能帶來的致災性豪雨，新北市淡水區崁頂里長吳庭岳在淡海新市鎮新市六路一段與崁頂二路交叉口進行聯合會勘，實地視察防汛整備工作，盼能於颱風來臨前落實防範，保障市民生命財產安全。

崁頂里長吳庭岳表示，上個月底，淡水區遭遇短時強降雨，因瞬間時雨量高達90毫米，超出該路段外側側溝70毫米的設計容納限度，導致新市六路一段與崁頂二路周邊發生短暫的嚴重積淹水。儘管該區域具備良好的防洪韌性，積水在雨勢趨緩後即迅速退去，但面對此次又強又大的巴威颱風，地方單位不敢有絲毫懈怠。

吳庭岳說明，這次會勘特別邀集水利局、環保局及淡水區公所共同研商對策。目前環保局清潔隊已搶在颱風影響前，全面完成該路段的側溝清淤以及周邊落葉清掃作業，確保既有排水路暢通無阻。針對未來的防汛對策達成共識，為進一步提升該區域的排水效能，未來淡水區公所將針對外側溝渠安排每年定期的清淤計畫，並加強周邊行道樹木的修剪作業，以降低落葉堵塞水溝的風險。期盼透過跨局處合作與常態性的維護措施，能進一步加快積水消退速度，甚至減少積淹水情形的發生，為新市鎮居民建構更安全、韌性的生活環境。