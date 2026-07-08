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公廁管理很智慧 汐止區崇德里設QR-CODE即時通報

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
崇德里長透過智慧管理，維護里內的環境與廁所整潔。圖／觀天下有線電視提供
崇德里長透過智慧管理，維護里內的環境與廁所整潔。圖／觀天下有線電視提供

鄰里環境管理也可以很智慧，汐止區崇德里長除了在里內設置髒亂點通報處QR-CODE，也將這方法運用在活動中心的公廁管理維護上，不但志工們打掃清潔後可以透過掃描QR-CODE登錄，民眾如果發現有環境問題或是缺衛生紙等等，一樣可以用手機掃描QR-CODE進行反應，里辦公處就能第一時間收到處理。

汐止區崇德里銀髮據點每個星期固定開課，讓長輩們一起動一動，所以活動中心的使用率真的很高，相對的，公廁的整潔度就很重要，而里長蘇宏杰在管理上也很智慧，在活動中心的公廁管理維護上，志、義工們打掃清潔後都要掃描QR-CODE登錄簽到，第一時間回報狀況。

崇德里長蘇宏杰表示，活動中心公廁是另外一種QR-CODE，包括通報異常，譬如說水龍頭壞掉或是馬桶異常，還有一個巡掃紀錄，是里辦公處志義工巡掃簽到，另外還有評價，針對廁所的環境改善可以給評價，可以評五星、四星、三星等等，讓里辦公處知道如何去做改善，另外也能給打掃員的讚賞，至於通報異常包括衛生紙沒了或是其他備品缺乏，都可以利用QR-CODE的方式，直接告知廁所需要改進的地方。

女廁、男廁以及無障礙廁所都是用智慧管理，用google表單的方式，手機掃描就能選填，即時反應處理，崇德里智慧綜合管理平台，包括通報異常、巡掃紀錄、評價維護等等，所以除了是打掃完回報，民眾如果發現有漏水、髒汙、異味，甚至是沒有衛生紙，都可以掃描QR-CODE反應，除了外面有QR-CODE可以掃描，裡面也貼心的張貼廁所使用指南，希望大家一起維護。

公廁 廁所 汐止

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