淡水區公所推暑期親子活動 《新龜兔賽跑PLUS!!》精彩開演

炎炎夏日到來，為豐富孩子們的暑期生活，新北市淡水區公所辦理暑期親子劇場活動。特別邀請榮獲「TAIWAN TOP演藝團隊」肯定，台北愛樂旗下的「愛樂劇工廠」，帶來經典兒童歌舞劇《新龜兔賽跑PLUS!!》。活動採免費入場，吸引了滿場親子家庭熱烈參與，在充滿音樂與歡笑的氛圍中，為今年的快樂暑假揭開序幕。

淡水區公所表示，隨著夏日的腳步到來，為了讓在地的大小朋友能有一個歡樂的暑假，公所特別精心策劃了這場藝文饗宴。多年來，淡水區公所皆會於暑期規劃相關活動，期盼藉由豐富的藝文展演，鼓勵家長們帶著孩子走出戶外，共同參與充滿教育意義與趣味性的劇場體驗，進一步增進親子間的互動與情感。

本次演出的《新龜兔賽跑PLUS!!》透過歌舞劇的活潑形式，全新詮釋家喻戶曉的寓言故事，帶領全場觀眾重新思考「跑來跑去誰輸誰贏」的趣味哲理。該劇由高大偉作曲、單承矩編導、張仰瑄擔任執行導演，演出陣容十分堅強，全長60分鐘的演出毫無冷場，讓現場550位大小觀眾沉浸在精彩的聲光與戲劇魅力中。

淡水區公所進一步指出，推廣在地藝文發展與提供優質的親子休閒環境，一直是公所持續努力的目標。錯過本次演出的市民朋友也不用灰心，公所於今年暑假期間還會陸續推出更多精彩的系列活動，誠摯邀請所有家長與小朋友們持續關注並踴躍參與，共同創造美好的夏日回憶。更多未來活動資訊，請鎖定淡水區公所官方網站及社群粉絲專頁。