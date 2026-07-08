貢寮區真理里五星環境認證 宣導同樂共享榮耀

新北市貢寮區真理里今年再度榮獲里環境認證五星認證，為與里民分享這份榮耀，真理里長趙瑞昌今(8)日舉辦環境宣導活動，邀請社區居民、環保志工共同參與，並準備精美餐盒及宣導品，感謝大家長期投入環境維護，共同打造乾淨、宜居的五星家園。

貢寮區長柯建輝表示，真理里能夠再次獲得五星環境認證，是里長、環保志工及全體里民共同努力的成果，展現社區對環境整潔、資源回收、綠美化及環境維護的重視，也期盼大家持續攜手守護家園，讓優質生活環境得以延續。

市議員林裔綺表示，五星認證得來不易，感謝里長、志工及里民長期的付出，也藉此活動向長者宣導敬老卡點數使用方式，提醒符合資格的長輩善加運用各項福利，保障自身權益，讓市府的福利政策真正落實到每位長者身上。

真理里長趙瑞昌表示，五星認證是全體里民共同努力的成果，也是對大家長期投入環境維護最大的肯定，未來將持續帶領志工及居民做好環境整潔與社區營造工作，凝聚社區向心力，共同維護真理里乾淨、安全、舒適的生活環境，朝永續五星家園目標持續邁進。