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瑞芳區吉安里屋頂菜園防颱準備 守護銀髮共餐食材

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
吉安里志工們趁著颱風來臨前加緊採收，並同步完成防颱措施，希望降低豪雨強風對屋頂菜園的影響。圖／觀天下有線電視提供
吉安里志工們趁著颱風來臨前加緊採收，並同步完成防颱措施，希望降低豪雨強風對屋頂菜園的影響。圖／觀天下有線電視提供

因應颱風即將來襲，新北市瑞芳區吉安里活動中心屋頂菜園近日全面啟動防颱整備，里長謝永昌帶領志工巡視菜園、加固棚架、整理瓜藤，並搶收成熟蔬果，希望將風雨造成的損失降到最低，守護供應銀髮共餐的新鮮食材，也確保多年來用心經營的屋頂菜園成果。

吉安里活動中心屋頂菜園已運作十多年，在里長謝永昌與志工共同努力下，依照四季種植各式蔬果，採收後的新鮮食材直接送到樓下銀髮共餐使用，不僅讓長輩吃得健康、安心，也實踐在地生產、在地享用的理念，成為社區照顧的重要特色。

目前菜園正值瓜果盛產期，絲瓜、大黃瓜、胡瓜及南瓜等作物陸續成熟，志工們趁著颱風來臨前加緊採收，並同步完成防颱措施，希望降低豪雨強風對作物及設施的影響，讓屋頂菜園能在風雨過後盡快恢復正常運作，持續供應銀髮共餐所需食材。

吉安里長謝永昌表示，屋頂菜園不只是提供共餐食材，更是社區居民與志工共同投入的成果，每一株蔬果都凝聚著大家的心血。面對颱風來襲，提前做好各項防颱工作，就是希望將損失降到最低，讓這座陪伴社區十多年的屋頂菜園持續發揮價值，也讓長輩們一年四季都能享用最新鮮、最安心的在地蔬菜。

瑞芳

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