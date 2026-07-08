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北市敦化北路天坑、瓦斯破管 北市府：已止漏預計晚間6時開始回填
台北市松山區敦化北路199巷16弄一處工地附近上午11時許發生地層下陷，並導致瓦斯管線錯位而洩漏。北市工務局指出，經路面開挖，已尋獲洩漏點，下午近2時止漏完成，預計晚間6時開始回填，會先將部分車道開放通行。
松山區敦化北路199巷上午約11時30發生馬路坍塌，坑洞範圍長約4公尺，寬約2公尺，深度2公尺，因建築工地連續壁開挖有土沙流出狀況，且壓傷瓦斯低壓管，造成瓦斯外洩，現場有瓦斯味，市府新工處、消防局、大台北瓦斯及鄰近建案施工廠商中華工程等相關單位，都抵達現場。
因現場緊鄰住宅區，居民擔心施工造成掏空、危及周邊，警消一度擴大封鎖線，台北市長蔣萬安也到現場了解狀況；經都發局、建管處及新工處現場討論後，由中華工程開挖釐清，發現瓦斯有破管情形，由大台北瓦斯辦理管線修復。
經過搶修，下午1時31分，路面開挖完成，已尋獲管線洩漏點，工務局指出，管線因錯位導致洩漏，1時51分確認止漏完成，另請警察局將路上4輛停車格位內車輛移置，預計下午4時30分可維持199巷單向通車。
工務局表示，瓦斯破管情形，由大台北瓦斯辦理管線修復完成，預計傍晚6時以CLSM回填，部分車道可開放通行，等養護完成後，全路可開放通行。
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