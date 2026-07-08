新莊體育園區智慧共享球站 7/8-7/31享前30分鐘借用免費

照片取自新北市政府

為落實智慧城市並推廣全民運動，新北市體育局與智慧運動器材共享平臺「aeball」合作，今年4月在新莊體育園區正式啟用新北市首座「智慧化共享球站」，至今已服務超過600個運動人次，累計提升民眾250小時的運動時數，為全臺首例由政府機關引進自動化球類租借服務的公私協力典範。

智慧晶片精準管理 運動從此「輕量化」

智慧球站設置於新莊體育園區 3 號及 4 號籃球場，核心技術在於球體內植入感應晶片，能精準偵測借還狀態，透過智慧系統實現器材管理自動化。民眾只需使用手機掃碼（QR Code）並以手機號碼免費註冊，即可輕鬆借還，徹底解決過往運動需隨身攜帶球具的不便。無論是下班後臨時起意想打球的上班族，或是帶著孩子來到公園的家長，都能透過此服務降低運動門檻，真正實現「空手來．隨借隨打」的便捷體驗。

多元球款與數位支付 打造一條龍觀賽運動圈

針對不同族群的需求，aeball 提供三種高品質 Conti 規格球款，並採半小時計價：

• Conti 5000 超軟合成皮球：適合追求極致手感的進階球友（30元/半小時）。

• Conti 1000 深溝橡膠球：提供大眾穩定耐用的投籃選擇（15元/半小時）。

• Conti 1000 女用六號球：專為女性運動者設計，落實運動平權（15元/半小時）。

站點全面導入數位化支付系統，支援悠遊卡、一卡通、LINE Pay、街口支付及信用卡支付（含 Apple Pay），無需擔心零錢問題，操作流程順暢且透明。

串連職業球賽熱潮 即日起開放限時免費體驗

體育局表示，新莊體育館作為 TPBL 新北國王與新北中信特攻的主場，智慧共享球站的進駐將創造「看球、打球一條龍」的完整體驗。目前 aeball 在全臺已有 10 處站點，新莊站更是首個進駐大型體育公園的公部門站點。為鼓勵民眾體驗，7月8日起至 7 月 31 日止，提供「前 30 分鐘借用免費」優惠。

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