北市敦化北路巷弄路面塌陷瓦斯逸散 中工：範圍未擴大

中華工程承攬新建工程地點位於台北市敦化北路199巷16弄附近，今天工區周邊道路發生局部路面塌陷，伴隨部分路面龜裂及少量瓦斯逸散。中工表示，已啟動緊急應變機制，現場狀況已獲控制，塌陷範圍未再擴大；鄰近建物及公共設施安全無虞。

中工今天發出聲明表示，第一時間停止相關作業，並通知警察、消防及相關公用事業單位到場處理，同時實施現場交通管制及安全警戒。瓦斯逸散情形已由相關管線單位完成緊急處置，目前現場狀況已獲控制，塌陷範圍未再擴大。

中工指出，經台北市結構技師公會及台北市土木技師公會現場勘查評估，目前周邊建築物及施工結構未發現立即性結構安全疑慮，鄰近建物及公共設施安全無虞，也未對周邊交通造成重大影響。後續將等公共管線修復完成後，儘速進行回填及路面復原作業。

中工表示，有關事件發生原因及相關責任歸屬，仍有待主管機關及相關專業單位進一步調查釐清；將全力配合各項調查作業，並持續辦理現場安全監測及復原工作，確保工程及周邊環境安全。