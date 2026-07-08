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敦化北路驚見天坑工地勒令停工 蔣萬安：確認坑洞無擴大疑慮
台北市松山區敦化北路199巷16弄1號前，今天上午11時多，發生道路出現一個三米乘二米大，深度約一米的道路坑洞，台北市長蔣萬安也到現場了解狀況，針對地層下陷部分，經檢測確認，坑洞不會擴大，對周邊的住戶安全無虞。
蔣萬安上午主持防颱應變會議，下午約一點半到敦化北路道路塌陷現場視察後續狀況，蔣說，這個坑洞約一米深，長寬有二米、三米大，了解源頭是工地連續壁施工導致下陷，已經即刻要求工地回填。
針對地層下陷的部分，蔣說，已經請專業結構技師等檢測，目前孔洞不會擴大，對周邊的住戶安全無虞。
蔣萬安說，接下來會就地層下陷造成的瓦斯管線瓦斯溢漏情形，全力請瓦斯公司修繕，修繕好即刻針對基地回填，後續請新工處等相關單位，再對周邊再做一次大範圍全面檢視，確保周邊大範圍安全無虞。
蔣說，另外建管處已即刻勒令工地停工，也要求要做全面安全檢視，確保無虞，並且提出改善計畫，經同意後才可以復工。
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