北市敦北工地地陷非首例 市議員許淑華點名：市府勿頭痛醫頭

台北市松山區敦化北路199巷附近，鄰近一處建案工地發生地層下陷事件，民進黨北市議員許淑華表示，事實上，這已經不是信義區、松山區第一次發生類似的地層下陷事件，先前崇德街、慶城街也都曾發生天坑，呼籲市府相關單位正視這個問題。

許淑華表示，今日。第一時間已掌握現場狀況。經了解天坑範圍約長4公尺、寬2公尺、深1公尺，起因為施工過程壓損瓦斯管線，導致瓦斯外洩，現場仍有明顯氣味，警消獲報後已到場處理，並已進行交通管制與周邊緊急疏散，相關單位也正在現場檢測狀況。

她說，目前瓦斯管線將先行開挖進行修復，待確認安全無虞後才會回填。事實上，這已經不是信義區、松山區第一次發生類似的地層下陷事件，先前崇德街、慶城街也都曾發生天坑，而這些事件都與周邊建案工地施工有關。

她說，同一區域內接連出現多起地層下陷情形，絕非單純巧合，也顯示相關工地在施工過程中的監督與管理恐有疏漏。

她要求，市府相關單位正視這個問題，不能每次都是事後補救、頭痛醫頭，而應該針對松山區建案工地進行通盤性的安全檢查，並提出具體的因應作為與長期監督機制，避免居民一再暴露在風險之中。

許淑華強調，會持續追蹤後續搶修進度與周邊安全情形，並要求相關單位徹查此次工地施工是否確實符合規範，避免類似事件再次發生。也提醒附近住戶與經過的朋友，請配合現場交管指示，暫時避免靠近該路段，注意自身安全。

台北市松山區敦化北路199巷16弄1號（左）門口中午發生地層下陷狀況。記者曾學仁／攝影