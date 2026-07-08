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綠黨團促開臨時會 要侯友宜專案報告福利政策與食安

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府。本報資料照片
新北市府。本報資料照片

新北近期推出不少重大政策，加上又發生中聯油品議題，新北市議員民進黨團連署要求召開臨時會，並要市長侯友宜到議會專案報告相關議題。新北市府回應，市府尊重議會監督，一切依照法定程序。

民進黨團總召陳永福議員表示，議會預計於7月14日召開程序會，是否召開臨時會及市長專案報告將是討論重點，近期發生油品問題，新北50所學校使用問題油，雖值暑假但家長仍是恐慌，藉由召開臨時會市府也能說明校園午餐使用情形及後續處理，近期捷運三鶯線試營運、颱風季防災整備等等市政議題，也可透過專案報告讓更了解市府施政規劃及預防措施，籲各黨團能不分黨派支持召開臨時會做專案報告。

副召李倩萍議員指出，市府推動國中小免費營養午餐，預計每年支出約48億元，115年度先以墊付款支應。該墊付案雖已於議會休會期間經議長簽結通過，但墊付款並非正式法定預算，市府仍應依法於支用當年度提出追加預算，完成帳務轉正。

幹事長周雅玲議員表示，今年宣布敬老愛心卡近期擴大使用範圍並提高點數，市府應提出各項服務的實際使用人次、支出金額、未使用點數比例及預算執行情形。尤其偏鄉與交通資源不足地區，是否有足夠敬老愛心計程車、國道客運、復康巴士及醫療服務據點可供使用，均應納入檢討。

書記長李宇翔議員表示，市府規劃自116年度起調升及新增六項基層經費，合計擴編約5億4千萬元，里基層工作經費也將依人口級距調整，市府應說明各區、各里實際增額及分配依據，不能僅以人口數作為唯一標準，忽略山區、濱海、幅員遼闊、高齡人口較多或服務負荷較重地區的需求。

新北市政府表示，沙拉油食安事件發生第一時間，新北市就以最嚴格的標準處理，在中央更新詳細指引前，全面稽查、全面下架問題產品、全力守護市民食安。此時最重要的是迅速做好查核、追溯、公開資訊，也希望中央落實食安把關、釐清責任，讓民眾安心。

侯友宜 中聯油品 民進黨團

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