公園晚上也好玩 侯友宜宣布打造10座星光遊戲場

夏季高溫，不少民眾選擇夜間到公園遊憩，新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，將在明年推出「夜裡繁星－星光遊戲場點亮計畫」，預計投入經費1500萬元，選定全市10處作為示範場域，不只提供通行照明，更透過整體光環境設計，針對遊具與活動區域進行完整光影規畫，打造兼顧安全與環境品質的夜間休憩亮點。

今天市政會議，由農業局長諶錫輝專案報告「農好生活、友善共榮」，包括推動食農素養，從有機友善農田到校園安心餐桌，再把漁港打造成為山海美學舞台，並打造動物長照與生命教育新場域等；城市照顧方面，新北市更率先推動農漁長者專屬醫療防護網，2026年起農保與農職保全額補助。

在農業發展方面，市府持續推動「青農力」，培育青農厚植地方實力，不僅輔導18位全國百大青農，更協助青農參與國際競賽榮獲17金4銀佳績；此外更攜手各區農會推廣綠竹筍、萬里蟹等明星物產，累計締造突破41億元的農漁經濟產值，讓青年人才與創新科技扎根地方。

農業局更肩負新北各大公園規畫設計，截至目前完成261座特色共融遊戲場及全齡化公園。

侯友宜也在市政會議宣布，因應夏季高溫及市民夜間休憩需求，116年將推行「夜裡繁星－星光遊戲場點亮計畫」，預計投入經費1500萬元，選定全市10處作為示範場域，針對遊具與活動區域進行完整光影規畫，打造兼顧安全與環境品質的夜間休憩亮點。

除推動星光遊戲場外，新北市近年也發起百萬人種百萬樹計畫，公私協力累計種植超過124萬棵樹，並建置261座特色共融遊戲場與22座寵物公園，全方位強化環境韌性。

侯友宜說，農業施政已不再只是關心農作物，早已深入市民日常生活，更是氣候變遷與城鄉平衡的重要要角，未來將持續擴大城市照顧網絡與強化產業創生量能，並推動星光遊戲場等全齡共融設施，全方位提升市民生活品質。

未來將依循韌性、健康、永續三大面向持續推動各項創新施政，精準落實生產、生活與生態的永續平衡，並持續推動「生態復育」、「食農教育」與「農業創生」，讓永續理念向下扎根，使農業成為推動城市前進的關鍵力量。